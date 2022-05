Questo gioiello di tecnologia in sconto su un sito che necessariamente conosci

Questo Apple iPad Air è ora tagliato su Amazon, prendilo quando sarà il momento.

Trova un prezzo basso su l’iPad Air d’Apple in versione 64 Go Disponibile su Amazon ora. Questo è solo € 749 invece di € 789 o meno al 5%. Possibilità di risparmiare 40 euro. Rimarrai stupito dalle sue capacità. Inoltre, il suo prezzo basso lo rende conveniente e te lo puoi permettere più facilmente. Affrettati perché questa promozione sarà solo per poco tempo e non potrai godertela a lungo. I touchpad sono stati perfezionati e ora sono in grado di sostituire anche i computer più potenti, e rientrano in questa versione firmata Apple che ha più di un asso nella manica. Amazon ti offre la consegna prioritaria su questo prodotto come abbonato Amazon Prime per ritirarlo senza indugio. La sua valutazione di 4,8 su 5 su oltre 1.900 recensioni dei clienti ne dimostra l’efficacia.

iPad Air è in vendita, approfittane!

Questo iPad Air 2020 è in vendita su Amazon a soli 749€ permettendoti di risparmiare 40€ sul tuo acquisto. Questo è il momento di divertirsi. Il suo sistema True Tone garantisce una buona visualizzazione dei colori compatibili con l’originale. Ha una vasta gamma di colori per copiare meglio tutte le tue foto e video. Il chip A14 Bionic, uno dei migliori sul mercato, si combina con il Neural Engine in modo che il sistema impari dal tuo utilizzo e quindi si adatti automaticamente per risparmiare tempo in molte attività. Touch ID consente l’autenticazione sicura dell’impronta digitale e protegge i tuoi dati. Tira fuori lo stilo e disegna schizzi, ritratti o paesaggi. Stai ricevendo un file PDF? Commenta le tue idee direttamente su di esse e prendi appunti in classe o durante le riunioni con la stessa facilità e manualità di un vero foglio. Che tu voglia lavorare, divertirti, studiare o chattare con i tuoi amici, questo touchpad soddisfa tutte le tue aspettative.

Apple iPad Air 2020 a 749€ invece di 789€ su Amazon

>> Non dovrebbe mancare nemmeno lo sconto iPhone 13 Pro

La redazione di BFMTV non è stata coinvolta nella produzione di questi contenuti. BFMTV riceverà probabilmente un compenso quando uno dei nostri lettori effettua un acquisto tramite i collegamenti inclusi in questo articolo.