Porsche Macan 2024: una rivoluzione elettrica

Visivamente, la nuova Porsche Macan elettrica non può negare la sua parentela con il suo predecessore. Aggiunge un tocco di modernità con un profilo laterale più tipico e un frontale più liscio, privo di griglie, le cui luci reinterpretano il linguaggio stilistico inaugurato dalla Porsche Taycan.

Con un po' di sottigliezza però. Le quattro piccole linee luminose sovrapposte a due a una non hanno la funzione di illuminazione, i fari sono integrati nello scudo. Sfruttando la sua ingegneria elettrica, coglie l'occasione per abbassare le ruote ai quattro angoli della carrozzeria e apparirà quasi più compatta. È la parte posteriore che si sviluppa maggiormente con un lunotto più inclinato che sovrasta i fari con terreno complesso e si estende su tutta la larghezza.

Aerodinamica

Naturalmente la Macan elettrica resta un SUV, ma Porsche ha lavorato molto per migliorare l'aerodinamica e ha annunciato un valore Cx di 0,25 che è abbastanza convincente per questo tipo di veicolo. Questo passa attraverso la più tipica linea del tetto fastback e il sottoscocca completamente laminato, ovviamente, ma la Macan elettrica offre uno spoiler posteriore attivo che può assumere diverse posizioni, a volte per massimizzare l'autonomia, a volte per stabilizzare l'asse posteriore in frenata o aumentare la forza aerodinamica.

Dimensioni e busto

Familiare entry-level nella gamma Porsche, la nuova Macan elettrica – lunga 104 mm, larga 18 mm e più bassa di 2 mm – cura la sua praticità con un passo allungato di 86 mm che crea spazio per i passeggeri. Senza trascurare il bagagliaio.

Quest'ultima ha una capacità da 540 a 1.348 litri (da 480 a 1.288 litri con l'impianto audio Bose), di cui 84 ​​litri vanno aggiunti al bagagliaio. Inoltre, questa nuova Macan è adatta a tutte le attività ricreative e può trainare fino a 2 tonnellate su un rimorchio frenato.

Android per auto

Porsche non ha avuto la pazienza di aspettare che la divisione software Cariad del gruppo Volkswagen risolvesse i suoi problemi e dotasse la Macan elettrica di Android Automotive. Il sistema gestisce i tre schermi presenti sulla plancia: un pannello da 12,6 pollici dietro al volante, uno schermo centrale e uno schermo rivolto al passeggero, entrambi da 10,9 pollici. Inoltre, l’head-up display utilizza la realtà aumentata e simula uno schermo da 87 pollici visualizzato a 10 metri davanti al conducente.

Un'originalità interessante è che l'integrazione di Apple CarPlay permette di visualizzare le informazioni di quest'ultimo – comprese le mappe – sul cruscotto o sull'head-up display.

Piattaforma elettrica Porsche Premium: batteria e ricarica



Così, la Porsche Macan elettrica ha inaugurato la piattaforma PPE (abbreviazione di Premium Platform Electric). Sviluppato appositamente per la propulsione elettrica, si basa su un'architettura da 800 V, che consente di caricare la grande batteria agli ioni di litio da 100 kWh (95 kWh) (tipo NMC) fino a 270 kW CC.

Almeno se il caricabatterie rapido può supportare anche 800 V. Se colleghi la nuova Porsche Macan a un terminale da 400 V (fino a 150 kW), l'elettronica divide (all'incirca) la batteria in due metà uguali (in termini di potenza). Vengono poi caricati in parallelo, aumentando il livello della batteria dal 10% all'80% in 22 minuti.

La Porsche Macan è inoltre dotata di due porte di ricarica, una su ciascun lato. Attualmente, la ricarica CA può raggiungere solo 11 kilowatt, ma si prevede che presto verrà aggiunta al catalogo un’opzione da 22 kilowatt.

Due motori e quattro ruote motrici

Sia la Porsche Macan 4 che la Macan Turbo sono dotate automaticamente di due motori, uno per ogni asse, e sono quindi dotate di trazione integrale o anche di quattro ruote sterzanti con sterzo posteriore opzionale che consente una maggiore agilità e un raggio di sterzata ridotto. di 1 metro.

Per ottenere la massima agilità ed efficienza, Porsche ha optato per un differenziale aperto sull'asse anteriore e un differenziale PTV (Torque Vectoring) a controllo elettronico sul posteriore. Tuttavia, il sistema di trazione integrale privilegia ancora l'asse posteriore per un maggiore comportamento della trazione posteriore.

Due versioni: Macan 4 o Macan Turbo

La nuova Macan sarà commercializzata in due varianti: 4 e Turbo. Entrambi condividono lo stesso motore davanti, con la versione turbo che ha un motore più potente dietro.

La Macan 4 produce una potenza combinata di 285 kW/388 CV con una spinta di 300 kW/408 CV in 10 secondi utilizzando la funzione Launch Control. Accelera da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi e la velocità massima raggiunge i 220 km/h. La Macan Turbo può contare su 430 kW/585 CV, o addirittura 470 kW/639 CV con launch control, e dichiara uno 0-100 km/h e una massima di 260 km/h in 3,3 secondi.