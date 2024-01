Alessandro, vittima di una truffa, ha perso quasi 7mila euro: la banca è obbligata a risarcire?

Alexander, defraudato da un truffatore, non riesce ancora a crederci: a causa di una manovra fraudolenta, il suo conto bancario è stato svuotato con un'operazione del valore di oltre 6.900 euro. Tutto è iniziato il 10 gennaio quando ha ricevuto una telefonata da qualcuno che si fingeva un dipendente della ING Bank.

Quest'ultimo ha riferito telefonicamente di alcune presunte transazioni fraudolente sul suo conto. Suggerisce quindi, a titolo precauzionale, di trasferire i suoi soldi su un conto sicuro. “Mi ha detto che era di ING e conosceva il mio nome, indirizzo, cosa avevo nei miei conti e i numeri delle mie carte. Sapeva tutto di me ed è per questo che mi sono fidato di lui. Alla fine, senza alcun dato, ha capito come prendere tutti i miei soldi“, lui spiega.