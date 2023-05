Guida in stato di ebbrezza, bonus potere d’acquisto, …: tutto cambia il 1° giugno!

Dal 1° giugno, il raggiungimento del credito di tempo per la causa di “assistenza all’infanzia” richiederà un minimo di 36 mesi di occupazione professionale, invece dei 24 mesi precedenti, indipendentemente dalla forma dell’interruzione (tempo pieno, tempo parziale, 1 /5 volte), ha sottolineato Onem, Belga News Agency. Questo cambiamento si aggiunge a una serie di misure di riduzione dei tempi di credito, la maggior parte delle quali è entrata in vigore lo scorso febbraio.

Finalizzato al risparmio di bilancio da parte del governo Vivaldi, è stato previsto il credito a tempo. Pertanto, da febbraio, qualunque ne sia la motivazione, la durata massima del credito sull’intera carriera è stata ridotta di tre mesi, da 51 a un massimo di 48 mesi.

Inoltre, il credito a tempo pieno (ovvero una pausa completa, sia che tu lavori a tempo pieno o part-time) non è più accessibile a causa della cura del tuo bambino fino a quando il bambino non ha cinque anni. bambino, invece di otto anni fa.

Il credito orario è un dispositivo che consente ai lavoratori privati ​​di sospendere o ridurre l’orario di lavoro per vari motivi, in particolare per assistere un terzo, sia esso un figlio o un familiare gravemente malato. Oppure, su un altro record di perseguire un corso riconosciuto.

Ora è stato chiarito il quadro normativo per la conversione dei veicoli termici in veicoli elettrici

Il ministro federale per la Mobilità, Georg Gilkennett, ha annunciato che le regole per il retrofitting, cioè la trasformazione di un veicolo termico in un veicolo elettrico, saranno semplificate dal 1° giugno, data in cui entrerà in vigore un regio decreto in materia .

Questo nuovo quadro giuridico si applicherà sia al passaggio alle auto elettriche che ai veicoli a idrogeno.

Tuttavia, i territori sono ancora tenuti ad adottare il loro quadro normativo “il prima possibile” affinché le procedure di approvazione siano pienamente operative.

Finora i veicoli dovevano essere certificati e omologati dalla casa automobilistica dopo essere stati modificati, ma la mancanza di regole in merito rendeva molto difficile la realizzazione dei progetti. Pertanto, era necessario che l’auto modificata fosse omologata all’estero prima di superare il controllo tecnico in Belgio.

In concreto, il regio decreto richiederebbe di rendere inutilizzabili i serbatoi di carburante; Nuova limitazione della potenza del motore originale, ad eccezione dei motori sotto i 60 kW che possono essere fino al 20% più potenti. Vieterà inoltre l’adeguamento della massa massima consentita del veicolo, della massa massima ammissibile a pieno carico nonché di quelle consentite su ciascuno degli assi.

Inoltre, la distribuzione del peso netto, in ordine di marcia, tra gli assi dopo la trasformazione non può superare ±10% la distribuzione tra gli assi del veicolo base.

Aumentare dal 1° giugno le tariffe massime di legge per il credito al consumo

FPS Economics ha annunciato mercoledì che le tariffe massime per il credito al consumo aumenteranno dal 1° giugno 2023.

I tassi percentuali massimi annui (TAEG) di legge per l’apertura del credito, tra cui le cosiddette “carte di credito” con pagamenti dilazionati e la possibilità di diventare negativi sul conto corrente, aumentano di 1, 5 punti percentuali, determina l’amministrazione. Ciò significa che queste linee di credito cresceranno se vengono fornite con un tasso di prestito variabile e il TAEG corrisponde al limite, come spesso accade.

I tassi massimi annui per mutui, cessioni rateali e leasing fino a 1.250 euro aumentano di 2,5 punti percentuali e quelli superiori a 1.250 euro di due punti percentuali.

I nuovi massimali si applicheranno solo ai nuovi contratti di credito e ai contratti di credito a tasso di sconto variabile esistenti. Pertanto, non si applicherà ai contratti di prestito a tasso fisso esistenti.

Bonus potere d’acquisto disponibile dal 1° giugno

Le aziende belghe che fanno bene nel 2022 potranno, dal 1° giugno, concedere un bonus sul potere d’acquisto ai propri lavoratori, e hanno recentemente invocato la Voucher Issuers Association, che riunisce gli emittenti di assegni cartacei o soft. Questa nuova misura, approvata dal Consiglio dei ministri a marzo, mira ad aiutare i lavoratori in un contesto sociale ed economico difficile.

Il bonus può arrivare fino ad un massimo di 500€ in aziende con utili elevati e un massimo di 750€ in aziende con utili eccezionalmente elevati. Tale importo sarà erogato sotto forma di assegno utilizzabile nell’ambito della rete esistente di buoni pasto ed ecobuoni.

Questo bonus non obbligatorio può essere assegnato tra il 1 giugno 2023 e il 31 dicembre 2023. Sarà valido fino al 31 dicembre 2024.

Autorizzazione al ritiro immediato di 1,2 grammi di alcol per litro di sangue

Il livello di alcol nel sangue a cui la patente è soggetta a ritiro immediato sarà ridotto da 1,5 ppm a 1,2 ppm a partire dal 1° giugno, con decisione del ministro della Mobilità, Georges Gilkennet, in consultazione con i suoi omologhi di Interni e Giustizia. Pertanto, la legislazione sulla guida in stato di ebbrezza diventerà un po’ più repressiva.

In Belgio, la tolleranza zero si applica alla guida in stato di ebbrezza, sia in auto che in bicicletta. Il livello massimo consentito di alcol è fissato a 0,5 grammi di alcol per litro di sangue, che è l’equivalente di una o due birre o un bicchiere di vino. Un conducente accusato di guida in stato di ebbrezza sarà soggetto a sanzioni, la cui gravità dipenderà dalla sua gratificazione alcolica. Maggiore è la multa. Un automobilista può essere multato fino a € 16.000 e squalificato dalla guida.

Secondo il VIAS Institute for Road Safety, 115 vite potrebbero essere salvate ogni anno se nessun guidatore guidasse sotto l’effetto dell’alcol.

Nel 2022 si sono verificati 4.224 incidenti che hanno coinvolto un conducente sotto l’effetto dell’alcol, il numero più alto dal 2016. Inoltre, il 9% dei conducenti coinvolti in un incidente ha subito un infortunio sotto l’effetto dell’alcol, che è la misura più recente della circolazione stradale sicurezza a Vias.