© Frédéric François: Il cantante ha perso i suoi due figli lo stesso giorno, una terribile tragedia

Mostra riepilogo

Nascondi riepilogo



Il famoso cantautore francese Frédéric François è più professionale che mai. Ma come tutti, anche l’artista ha vissuto momenti di sventura. Soprattutto la perdita dei suoi due figli. Ancora oggi, quel ricordo continuerà a perseguitarlo. Vi diciamo tutto!

Frédéric François: Tutto quello che devi sapere su questo personaggio essenziale!

Frédéric François ha iniziato la sua carriera musicale in tenera età, all’età di sei anni. Fu allora che iniziò a suonare la chitarra. All’età di 11 anni ha iniziato a scrivere le sue canzoni. Poi lo ha registrato su cassette.

All’età di 18 anni, Frédéric François ha fatto il suo Debutto professionale E presto ebbe un enorme successo. Durante la sua carriera, Frédéric François ha pubblicato più di 60 album e scritto più di 500 canzoni.

Ben presto il cantante divenne un artista popolare in tutto il mondo. Inoltre, devi sapere che ha vinto diversi premi, tra cui diverse “Victoires de la Musique”. Oltre alla sua carriera musicale, Frédéric François si è anche avventurato nel mondo dell’animazione nel 2017.

leggere

Affare concluso: questo oggetto è stato acquistato a 150 euro ad un mercatino dell’usato e venduto a 127mila euro!



E non solo! Frédéric François è apparso anche in televisione. Questo interpretando i suoi soprannomi in vari programmi TV. La sua musica è amata da molti fan in tutto il mondo ed è particolarmente noto per il suo stile romantico.

Notizie scioccanti per l’artista di successo!

Nel 1971, Frédéric François e sua moglie Monique accolsero felicemente il loro primo figlio. L’arrivo del quale inoltre iniziaVita familiare soddisfacente. Nel corso degli anni, la coppia è stata benedetta con altri tre figli.

Questi ultimi non hanno mancato di riempire di felicità la loro famiglia. Tuttavia, la loro gioia è stata scossa da A.S Cattive notizie e chi succede. Verso la fine degli anni ’80 arriva la notizia tanto attesa: Monique è incinta di due gemelli.

L’euforia travolge i due amanti, che gioiscono all’idea di allargare la famiglia. Sfortunatamente, la loro intensa felicità non dura a lungo. Monique purtroppo subisce un aborto spontaneo.

Sfortunatamente, questa situazione fece precipitare Frédéric François e sua moglie nel dolore e nel dolore. Un difficile calvario ha segnato una svolta nella vita del cantante e di Monique. E così la coppia ha affrontato Alla verità della perdita e dell’angoscia.

leggere

Le cattive notizie sono cadute sugli automobilisti, ti arrabbierai!



“È stato un evento traumatico!”

In un’intervista con Rivista di cinema TVFrédéric François ha aperto il suo cuore a questo tragico momento. Anni dopo, si scopre che il trauma è rimasto profondamente radicato in lui.

« Questo è un evento doloroso Spiega prima di continuare: Abbiamo già iniziato a preparare tutto per il loro arrivo ».

Durante questa intervista, Frédéric François ha rivelato che ci è voluto del tempo per riprendersi dal calvario.

La coppia sprofondò in uno stato di grave depressione. Quindi furono sterminati. Tuttavia, insieme hanno preso una decisione cruciale per rimettersi in piedi: Hanno preferito la vita alla morte !