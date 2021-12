Più di 2.000 voli sono stati cancellati da tutto il mondo la vigilia di Natale, a causa di Omicron

Secondo Flightaware, alle 16:40 ci sono state già almeno 2.116 cancellazioni di voli venerdì, 499 delle quali hanno coinvolto gli Stati Uniti. Diverse aziende intervistate da AFP hanno citato la nuova ondata di pandemia, che colpisce in particolare gli equipaggi, come uno dei principali motivi legati a queste cancellazioni.

Secondo Flightaware, United Airlines ha dovuto cancellare più di 170 voli venerdì, ovvero il 9% di quelli programmati. “Il picco di casi Omicron in tutto il paese questa settimana ha avuto un impatto diretto sui nostri equipaggi e sulle persone che gestiscono le nostre operazioniLa compagnia ha sottolineato che sta cercando soluzioni per rimuovere i passeggeri colpiti.

Queste cancellazioni stanno ostacolando la voglia di riprendere a viaggiare quest’anno per le vacanze, dopo il Natale 2020, duramente colpito dalla pandemia. Secondo le stime dell’American Automobile Association, tra il 23 dicembre e il 2 gennaio più di 109 milioni di americani avrebbero lasciato le loro immediate vicinanze in aereo, treno o auto, con un aumento del 34% rispetto allo scorso anno.

Ma la maggior parte di questi viaggi sono stati pianificati prima dello scoppio della variante altamente contagiosa Omicron, che si sta diffondendo a tutta velocità e costringendo molte persone ad autoisolarsi anche senza sintomi.