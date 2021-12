De Wever: “Siamo in un tale dilemma che siamo pronti a fornire supporto alle stazioni di servizio e al lon”.

Per attuare il programma di garanzia della sicurezza dell’approvvigionamento elettrico, il governo federale non dispone ancora di una nuova centrale elettrica a gas. Selezionato nell’ambito del progetto Capacity Bonus Mechanism (CRM), una centrale elettrica a gas a Vilford, ENGIE sta affrontando un rifiuto di autorizzazione da parte del ministro fiammingo dell’ambiente, Zuhal Demmer (N-VA).

Engy ha annunciato che farà domanda per un nuovo permesso. In caso di fallimento, giovedì il governo federale ha concordato di poter scegliere un altro progetto a condizione che disponga di un permesso. Vengono citati i progetti in Vallonia (oltre a quello già selezionato da Awirs a Liegi, oltre che da Engie). Tuttavia, a leggere Mr. de Wever, esistono progetti anche nelle Fiandre, anche se il nazionalista fiammingo ha ancora sostenuto l’estensione di due reattori nucleari, il che, ha affermato, avrebbe già permesso al Belgio di essere molto più avanti in questo file.

“Nello scenario di ampliamento dei due reattori più recenti (Doel 4 e Tihange 3), doveva comunque essere costruita una nuova centrale elettrica a gas. Ce n’è già una certificata a Gand. Penso che il dossier di Luc Tack, che ha ha chiesto un regolare permesso per una centrale funzionante Con il gas a Tessenderlo (Limburgo), non sprecato in anticipo È stato possibile garantire la fornitura e il Belgio si ritroverà sul treno europeo dove l’energia nucleare è vista sempre più come energia verde “Ora siamo in una situazione così grave che sembriamo disposti a trasferire Engi e sussidi alle centrali elettriche a gas Wallon per risolvere il problema”, ha affermato Fromm Weaver.

Quanto alla decisione della signora Demir di respingere la dichiarazione di Vilford, è stata preceduta da un rifiuto in primo luogo da parte della delegazione del Brabante Fiammingo in cui siede anche Open Vld, come indicato dal presidente nazionale. “Inoltre, nessuno è arrivato fino a questo punto per dirmi faccia a faccia che la decisione di Demir di rifiutare il permesso non era corretta”, ha aggiunto.