Ethereum 2.0 è dietro l’angolo: Kintsugi Testnet è stato pubblicato

Un’altra griglia di prova che si avvicina a V2 – Ethereum (ETH) Sto per provare un aggiornamento importante con il passaggio alla V2. Questa transizione, iniziata a dicembre 2020, dovrebbe accelerare nel corso del primo trimestre del 2022, con la fusione tra Ethereum 1.0 e Ethereum 2.0

Ethereum 2.0 e il “merge”: il tanto atteso update

Questa non è una novità per nessuno. Ethereum vittima del suo successo. Infatti, negli ultimi due anni, la rete è stata la culla delle ultime tendenze. Nel 2020, la rete ha ospitato la creazione e l’emergere della finanza decentralizzata (DeFi). Nel 2021 è il turno di NFT Diventare l’attrazione principale di Ethereum.

Ovviamente, quando dici boom, c’è un massiccio afflusso di utenti. Tuttavia, la blockchain di Ethereum è in grado di elaborare solo circa 20 transazioni al secondo. Pertanto, le transazioni registrate in eccesso sulla rete hanno richiede un importante congestione.

Così, sembra che sia diventato normale spenderne tanti Da decine a centinaia di dollari Per completare una transazione o interagire con uno smart contract su Ethereum. Una delle soluzioni al problema della congestione è passare a prova della posta in gioco (POS). Questa transizione nell’algoritmo di consenso dovrebbe mitigare in parte il problema, aumentando la capacità di elaborazione della rete.

La fase 0 della transizione a Ethereum 2.0 è iniziata nel Dicembre 2020, con il lancio del programma catena di fari. Come promemoria, la catena di beacon sarà la spina dorsale di Ethereum 2.0. Ciò garantisce il consenso e coordinerà le varie parti pianificate per la Fase 2 di Ethereum 2.0.

La fase successiva, la fase 1, è chiamata “fusione”. Questo ha lo scopo di connettere il livello dell’applicazione Ethereum come lo conosciamo al livello di consenso di Ethereum 2.0. Questo passaggio è pianificato Primo trimestre 2022 Segnerà il passaggio a PoS.

Kintsugi: primo test di unione della griglia

La fusione è dietro l’angolo. Per diversi mesi, gli sviluppatori responsabili del suo design hanno pubblicato vari devnets per monitorarne il funzionamento.

lunedì 20 dicembre Beiko .team, coordinatore della transizione a Ethereum 2.0, annuncio pubblicitario Propagazionesei il primo testnet Aperto al pubblico da Ethereum 2.0. battezzato “Kintsugi”Quest’ultimo consentirà all’intera community di testare Ethereum 2.0 dopo la pubblicazione di The Merge.

“Dopo 4 sviluppi effimeri, Kintsugi, una rete di test pubblica di lunga durata, è ora online. Poiché lo sviluppo del client e l’UX continuano a migliorare, incoraggiamo la community a iniziare a utilizzare Kintsugi per conoscere Ethereum in un contesto post-fusione”. Beiko .team

D’ora in poi, la community testerà Ethereum 2.0 dopo la fusione e segnalerà eventuali bug in modo da poter apportare delle correzioni.

Mentre gli sviluppatori di Ethereum fanno della sicurezza una password, lo stesso non vale per gli sviluppatori di dApps. Sono infatti vittime di numerosi attentati. Recentemente, il protocollo BadgerDAO ha subito perdite per 120 milioni di dollari nell’attacco.

