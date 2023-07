Lo standard di Carl Hoefkens sta prendendo forma poco a poco. Una delle buone sorprese per la prossima stagione potrebbe essere Isaac Price.

È arrivato a titolo gratuito dalle riserve dell’Everton quest’estate, Prezzo Isacco È uno di quelli a cui piace mettersi in mostra durante gli incontri di precampionato. La partita di ieri si è conclusa contro il Fortuna Sittard dello Standard Training Camp in Olanda.

Price è uno dei giocatori che ha segnato punti se questo va detto Carlo Hofkins Suona con grande maturità. Non perde mai palla ed è sempre ben posizionato. Merito anche del lavoro di Aiden e Aaron che lo hanno messo in buone condizioni. È positivo per me perché significa che avrò difficoltà a prendere decisioni per trovare la squadra migliore”, ha dichiarato Rouches T1 a La Derniere Heure.

Il centrocampista 19enne deve ancora ritrovare i piedi: “Nel primo tempo contro il Sittard era così basso, gli ho chiesto di rialzarsi perché non mi piacciono i centrocampisti che cercano palla tra i piedi dei difensori. perché Zino e Bob hanno i palloni da calcio nei piedi. Isaac, vuole toccare molto la palla”, continua Karl Hofkins. Con partenze da Gojko Cimirot et al Stefano Risola voglia di mostrarsi per farsi un posto è tanta.