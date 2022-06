Piccola seccatura intervistando Salvatore Adamo sul cinegiornale RTL-TVi: ‘Volevo scusarmi’ | Televisione

“Prima di tutto volevo scusarmi, Salvatore, perché ho sentito che eri un grande fan di Caroline Fontenoy. Mi dispiace, sono solo questo pomeriggio”, ha detto l’annunciatore, un capovolgimento che il cantante non si aspettava. goffo, poi balbettava: “Ma ah, no , prima di riprendersi e dire al giornalista: “Di cosa mi posso lamentare? Tu incarni la bellezza. È stata Caroline Fontenoy ad avere la conversazione, immagino? Alex Batard ha risposto: “No, è qualcun altro. Doveva essere un segreto, ma ora è stato rivelato.

Durante l’intervista, il cantante ha mostrato un’altra fiducia nella sua carriera. L’uomo ha spiegato di essere stato popolare in Giappone da quando è apparso in uno show televisivo locale insieme a un famoso cantante giapponese. “E’ il miracolo della mia vita. C’è stata una corsa tra me e il pubblico giapponese. Salvatore Adamo ha anche in programma di andare a fare diversi concerti nel paese l’anno prossimo.