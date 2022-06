Ops! La madre trova le sue natiche scoperte mentre i genitori corrono a scuola (video)

Katie Hannaford Ha avuto un momento imbarazzante durante la giornata sportiva scolastica di sua figlia. La mamma britannica è inciampata mentre i suoi genitori correvano, esponendo il suo culo in una caduta. La 34enne ha accettato di partecipare, poiché ha pregato la figlia di partecipare.

Katie per il quotidiano britannico Swens Sapeva che sarebbe finalmente arrivata, ma ha ottenuto più di quanto si aspettasse. Perdendo l’equilibrio, cadde in ginocchio e il suo vestito volò sopra la sua testa, rivelando la sua biancheria intima.

“Lezioni imparate… Non ho più 21 anni, non dovrei partecipare alla corsa delle mamme e non dovrei mai indossare un vestito per correreLa madre ha scritto in un post su Facebook.

“Se non riesci a ridere di te stesso, qual è lo scopo della vita, giusto? Scusate ragazzi, qualcuno sta guardando!“

Poi ha detto Swens Ha vacillato. “Sono appena inciampato in piedi – penso che il mio corpo si muovesse troppo velocemente sulle gambe! Sono così goffo, cado sempreLei disse.

“Sono stato umiliato in quel momento, ma è così! Ho mostrato la mia biancheria intima, il che è ovviamente imbarazzante, ma devi accettarlo. Guardando indietro, è divertente, sicuramente la cosa più divertente che abbia mai fatto!“

La figlia di Katie ha avuto più fortuna nella sua stessa gara, conquistando il primo posto.