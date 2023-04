Shakira viene espulsa da casa dal padre di Gerard Pique e prende una decisione drastica la gente

Shakira lascia per sempre Barcellona e la Spagna. Come riportato dal media locale Marca, la cantante è stata cacciata dalla casa in cui viveva con Gerard Pique. La colombiana aveva ricevuto una lettera il 13 marzo che indicava che doveva lasciare i locali prima del 30 aprile. Come precisa il quotidiano spagnolo, la casa è di proprietà della società “BCN Two & Two SL”, gestita da Joan Pique, padre di Gerard Pique.