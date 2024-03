L'outfit di Batshuayi in Tubie's infiamma il web (Foto)

I Red Devils si ritrovano da lunedì a Tubize per preparare al meglio le prossime due amichevoli contro Irlanda e Inghilterra.

Come sempre, è anche un'occasione per scoprire nuove mode. Michy Batshuayi non ha deluso… era lui l'atteso dopo aver trasformato un rigore trasformato domenica ad un tifoso turco.

Il gladiatore è arrivato – complimenti yamalinho27 (@yamalinho27) 18 marzo 2024

È Kazuya in Tekken, forse non lo sappiamo? – Il Fantasma (@leghost15) 18 marzo 2024

Pensavo che solo i residenti di Clairefontaine si vestissero da clown 🤡 -Orgulo Blaugrana (@Giovanni973) 18 marzo 2024

Aveva addosso lenzuola nere, niente di speciale -NONO_⚡️ (@nonofm7) 18 marzo 2024

I calciatori stanno diventando androgini — ✊🏾✊🏾✊🏾✊🏾✊🏾 (@Dimskow93) 18 marzo 2024

Ma visto che ha fatto il calcio della ruota panoramica (il calcio della ruota panoramica per i fondamentalisti), si crede uno stupido. Tema come è stato minato, è lì per uccidere i vampiri — ⛪️ Mendoza 🙏🏾 (@Mendo_LaB) 18 marzo 2024

Dovrebbe andare d'accordo con Julie Cundy – Winx Nürburgring 🦦🌍 (@Wandyjoachim) 18 marzo 2024