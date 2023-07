Phyllis Matsuo sottolinea le carenze di Charleroi dopo la pesante sconfitta contro Yubin

Dopo tre vittorie consecutive, sabato lo Charleroi ha subito una pesante sconfitta contro l’Eupen (4-0).

Dopo tre vittorie consecutive, lo Charleroi ha avuto un piccolo schiaffo sabato pomeriggio contro l’Eupen (4-0). Dopo 48 ore di successi contro l’Ostenda, i miei giocatori Matsu è felice Ha mostrato molta generosità difensiva e ha pagato le conversioni di Eupen.

“Questo non dovrebbe essere usato come scusa, ma abbiamo giocato una partita difficile due giorni fa, contro l’Ostenda. Stavamo andando bene fino all’1-0, prima di diventare più caotici dopo. Questo dovrebbe aiutarci con lezioni pratiche e materiali, ” analizza l’allenatore Carolus.

Nonostante un buon inizio di partita, è nelle conversioni di Eupen che lo Charleroi trova il suo problema più grande. “Sapevamo che Eupen aveva le qualità per sfruttare la nostra generosità difensiva. Non siamo ancora usciti in partite in cui ci adattiamo agli avversari, questi incontri sono lì per aumentare il carico di lavoro”.

Il tecnico dello Charleroi, che questo lunedì partirà con i suoi giocatori per l’Olanda per una settimana di allenamento, sa di cosa ha bisogno per migliorare. “Abbiamo avuto carenze tecniche, movimenti, profondità e le scelte giuste”, ha concluso. Matsu è felice Al microfono dei nostri colleghi di sodeninfo.