Anderlecht e Bruges si contendono una stella di 16 anni

All’Anderlecht come al Club Brugge vogliamo sfruttare il mercato per rafforzarci e farci dimenticare la stagione mediocre.



I due club hanno quindi preso di mira una serie di profili che gli piacciono e al momento sono impegnati a fare tutto il possibile per farli firmare al più presto. L’unico centro che Anderlechthuis e Bruges vogliono rafforzare è il centrocampo.

Per fare ciò, entrambi sono attualmente interessati allo stesso operatore. Il nigeriano Daniel Daga, stella del recente Mondiale Under 20, è riuscito a catturare l’attenzione dei due club belgi.

Molti club interessati

Ha 16 anni, appartiene all’FC One Rocket (Nigeria) e lui stesso conferma l’interesse di Mauves oltre che di Blauw en Zwart. “Anderlecht e Club Brugge, ma anche Milan, Liverpool, Watford e Midtjylland sono interessati”, spiega.

Non è quindi impossibile che Anderlecht e Bruges non siano riusciti a ingaggiarlo. “In futuro, voglio giocare per squadre come Real Madrid, Liverpool e Manchester City. Giocare in FA Cup e vincere la Champions League in cinque anni”, ha detto.