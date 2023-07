Hoefkens sembra aver finalmente trovato il successore di Dussenne

Lo Standard de Liège affronterà sabato l’RWDM nella seconda amichevole pre-campionato. Per iniziare, Karl Hofkens ha deciso di scommettere su Henkinet, Hautekiet, Ngoy, Vanheusden, Barrett, Donnum (C), Bansé, Price, Canak, Mundle ed Emond.



Per la seconda volta dal suo arrivo alla Cité Ardente, Carl Hoefkens ha deciso di affidare la fascia ad Aron Donnum, anche se, questa volta, Zinho Vanheusden e Renaud Emond erano presenti nella formazione titolare. Tutto ora indica che il 25enne esterno sinistro dovrebbe effettivamente succedere a Noe Dusen. Dopo che il difensore centrale ha lasciato Mons per l’FC Lausanne, per alcuni è stato un jolly. E il nativo di Eidsvoll sembrava andare completamente d’accordo con il suo nuovo allenatore.

Acres: Una traccia abbastanza folle

Arrivato sulle rive della Mosa nel 2021, il mancino di settantotto metri è rimasto qualche mese, allo Schlesien, prima di essere finalmente ceduto in prestito al Valerenga. Da spazzatura a capitano, a volte c’è solo un passo. La storia è carina, se il suo nuovo ruolo verrà presto confermato da Carl Hoefkens.

