Lunedì le federazioni sportive hanno incontrato i ministri e la Commissione Corona: ecco cosa è stato detto

La scorsa settimana lo abbiamo appreso Il ministro dello Sport Valerie Galatini ha invitato Frank Vandenbroek e la Commissione Corona a discutere insieme durante un incontro con il settore sportivoNorme sanitarie applicabili al settore, in particolare quelle relative all’accoglienza del pubblico durante le competizioni sportive in patria e all’estero. Questo incontro si è svolto lunedì. Hanno partecipato Valerie Galatini, le federazioni sportive, il ministro della Salute Frank Vandenbroek, la Commissione Corona e il ministro dello sport di lingua tedesca Isabelle Wickmanns.

Questo incontro è stato necessario per cercare di ottenere prospettive e, come promemoria, il pubblico è vietato in Belgio. Dopodiché, alcune federazioni hanno deciso di sospendere le loro attività perché ritengono che praticare sport senza pubblico non sia praticabile.



Durante l’incontro, i giocatori del mondo dello sport in particolare hanno sottolineato la loro esigenza di maggiore prevedibilità nelle decisioni, soprattutto per quanto riguarda le competizioni nazionali e internazionali.

Sono stati anche in grado di sottolineare l’importanza della futura scala Corona come opportunità per proporre misure appropriate e proporzionate, soprattutto al fine di garantire il ritorno sicuro del pubblico il prima possibile.

Presto dovrebbero essere programmati più incontri a diversi livelli per cercare di vedere più chiaramente.