C1: ManU guidato da un intervento del VAR, Lewandowski è inarrestabile con il Bayern, il Barcellona va avanti! (Multiplo)

Il poster di questa quarta giornata riguarda il Manchester United in viaggio verso l’Atalanta. Due settimane fa, Cristiano Ronaldo ha permesso alla sua squadra di tornare alla modalità hackerata e vincere negli ultimi istanti della partita (3-2). I Mancuniens avranno la missione di continuare il loro slancio dopo aver battuto il Tottenham Hotspur questo fine settimana. L’altro incontro del gruppo sarà osteggiato dal Villarreal contro lo Young Boys a Berna.

Nel Gruppo E, Kiev riceve l’FC Barcelona in completa stagnazione. I catalani devono raccogliere tutti e tre i punti se vogliono avere la possibilità di passare al turno successivo. In caso di vittoria potrebbe tornare al Benfica che fa una mossa rischiosa verso il Bayern Monaco.

Dopo la vittoria tra il Wolfsburg e il Salisburgo, il Lille si è trasferito a Siviglia con Onana e, si spera, ottenga finalmente la sua prima vittoria di C1 della stagione. Attualmente al secondo posto, dovrebbero vincere nella speranza di passare al turno successivo.

Infine, la Juventus accoglierà lo Zenit St Petersburg nel Gruppo E. In ottima posizione in C1 con un punteggio di 9 su 9, l’anziana signora è malata in prima divisione. Avranno voglia di rifarsi per recuperare dopo due sconfitte nel campionato italiano. un.

Sintonizzati su Mulitlive Live alle 21:00: