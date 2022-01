Coclea leader davanti a Loeb “indietro”, Nouvelle VI, Hyundai in difficoltà

francese Sebastian Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) Monte Carlo guida il primo round della stagione del Campionato del Mondo Rally 2022 al termine delle due tappe in gara giovedì sera nell’ambito della famosa “Nuit du Turini”. È davanti al suo grande rivale storico, il “indietro” Sebastian Loeb (Ford Puma Hybrid Rally 1), il secondo posto è eccellente con un tempo di 6,7 secondi ed è in lotta per il primo posto!

Thierry Nouvel (Hyundai i20 N Rally1), non sono troppo fiducioso, al sesto posto, a 28,5 secondi dal leader, avendo perso notevolmente i freni – e le gomme – così presto nella PS1.

in ES1, Los Seram – Lantusque (15,2 km) e alla SS2, La Bollène-Vésubie – Moulinet (23,25 km), Sebastian Ogier davanti al suo connazionale Sebastian LoebE il secondo tempo di 6,7 secondi e il suo compagno di squadra Elvin Evans (Toyota GR Yaris Rally1) si è piazzata terza, con un tempo di 11,2 secondi.

Giovedì sera altri due piloti M-Sport, la squadra che milita nel Ford Puma Hybrid Rally1, hanno completato i primi cinque della classifica generale: Adriano Formo Il britannico è quarto con un tempo di 17,9 secondi José Greensmith Quinto in 21,9 secondi.

Venerdì, due circuiti di tre tappe, senza passaggio per il parco servizi a mezzogiorno, compariranno nel programma degli equipaggi, per una distanza complessiva di 97,86 chilometri percorsi 24 ore su 24.