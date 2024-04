Peugeot affronterà la Renault 5 elettrica a partire dal 2025!

Questa volta è ufficiale! Dopo molta procrastinazione, Carlos Tavares, il grande capo del gigante Stellantis, ha finito per dare il via libera. Il progetto E-205, conosciuto internamente con il codice “Revenge”, vedrà la luce già nel 2025.

Argomentazione economica

Sia la Peugeot E-205 che la Renault 5 E-Tech 100% elettrica punteranno sull'aspetto 'nostalgia'. ©Rivista Latomobile

Questa city car elettrica si ispirerà fortemente al suo predecessore, figura sacra degli anni '80, quest'ultimo giudicato molto più saggio della Peugeot 104 – rimasta sempre all'ombra della sua rivale di diamante – per rispondere direttamente alla Renault 5 macchina elettrica. È stata recentemente presentata al Salone di Ginevra e sarà distribuita nelle concessionarie in autunno.

Dopo essere stata inizialmente titubante, Bijou alla fine si lasciò tentare da un'ondata di nostalgia. Pungiglione del marchio di diamanti? Innanzitutto? Perché Secondo una fonte vicina alla questione, la marca del leone sarebbe stata più tentata dall'ampio margine di profitto che questa leonessa dai deliziosi tocchi retrò doveva generare.. Evocherà molti ricordi ai cinquantenni che da bambini sognavano una 205 GTI.

Peugeot – Renault: 50 anni di duelli tra city car

La Peugeot 205 F (rossa) è stata progettata sulla base della berlina a 5 porte e la Peugeot 205 Multi (bianca) sviluppata dal carrozziere Gruau sulla base della berlina a 3 porte. © Dott

Inoltre, per non dimezzare le cose, verranno aggiornate tutte le 205 carrozzerie dello scorso anno, sufficienti ad ampliare la portata del futuro E-205. Quindi l'eccezionale Leonessa sarà disponibile nella berlina a 5 porte, che vedi davanti ai tuoi occhi, nella coupé a 3 porte, nella decappottabile. Ma anche in due varianti utilitarie che trasportano la torcia Peugeot 205 F e Peugeot 205 Multi (vedi foto sopra).

Ciò non lascia alcuna possibilità al camion prodotto dalla Renault di fare affidamento sul suo nuovo motore 4L.

La Peugeot 208 ridisegnata sta subendo un restyling ben visibile e rimarrà a catalogo fino al 2026. ©Peugeot

Non ci sono restrizioni alla concorrenza interna con la Peugeot E-208 recentemente ridisegnata, poiché è a fine vita e lascerà il catalogo nel 2026.. Ovviamente, i progettisti sotto la guida di Matthias Husan hanno dovuto adattarsi alle proporzioni specifiche dell'auto elettrica che erano necessariamente più alte sui piedi a causa delle batterie situate nel pavimento. Questo E-205 è necessariamente meno sottodimensionato del suo predecessore, ma la sua livrea richiama abbastanza il suo predecessore affinché tutti possano abituarsi.

ë-C15 è stato rilevato a Rungis

Secondo le nostre informazioni, questo progetto è già invidiato internamente. In Citroën non ci sarà alcuna nuova 2CV in produzione, Si tratta piuttosto della controparte dell’era 205, della Visa. Quest'ultima sarà disponibile anche nella versione compagna, Citroënë-C15.

Secondo le nostre fonti, sarà proprio questa silhouette ad essere messa in risalto per prima, a Rungis, sotto forma di un concept con un vano posteriore refrigerato che rende il veicolo particolarmente adatto al trasporto del pesce.