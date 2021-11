La criptovaluta Squid è esplosa di quasi il 20000% da giovedì, corri! di Investing.com

Tuttavia, va notato che la criptovaluta Squid Game copia efficacemente il gioco che è stato messo in scena in uno spettacolo Netflix, in cui gli utenti dovrebbero giocare a una serie di giochi che sembrano eliminare alcuni utenti mentre premiano altri. Il sito afferma che il gioco “sta arrivando”, ma non dice quando inizierà.

Va anche notato che né il white paper della criptovaluta né il suo sito Web, che non è così dettagliato e ha un odore stantio, non ispirano fiducia.

Ovviamente, né Netflix né alcun membro del team coinvolto nello Squid Game è associato a questo progetto, che Netflix ha confermato a CNBC venerdì, il che non ha impedito a questa nuova criptovaluta di volare via.

Con una tale performance, gli investitori dovrebbero ovviamente diffidare di una potenziale truffa. Infatti, Coinmarketcap ha dichiarato: “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni che indicano che gli utenti non sono in grado di vendere questo token su Pancakeswap”, uno degli scambi decentralizzati più popolari per piccole criptovalute non disponibili sulle piattaforme principali.

È stato lanciato all’inizio della settimana e in realtà è decollato giovedì, quando valeva circa $ 0,20. Tuttavia, la criptovaluta di domenica ha raggiunto un massimo di $ 15,95 secondo i dati di Coinmarketcap, un aumento di oltre il 7800% in quasi 3 giorni!

la responsabilità:

