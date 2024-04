Perché le proprietà elencate diventeranno presto così popolari?

A Bruxelles sono stati concessi più di 1.500 crediti di rifornimento Ecoreno in 17 mesi

Ciò significa che siamo a un punto di ingresso in questo mercato? Secondo questo gestore del fondo, eravamo già a un punto di ingresso nel 2023 ma dall’inizio del 2024 questo mercato è in declino; Ciò costituisce un nuovo punto di ingresso per gli investitori. Tuttavia, dobbiamo renderci conto che queste riduzioni nascondono notevoli disparità tra i sottosettori del mercato immobiliare. “Oggi vediamo che le proprietà di stoccaggio mostrano un aumento mentre le proprietà residenziali tedesche (di fascia media) mostrano uno sconto di circa il 45%. Tuttavia, in questa zona residenziale tedesca, le superfici locative sfitte sono basse. Le prospettive sono buone e gli affitti sono indicizzati. Ciò consente di assorbire l’aumento del costo del debito. Pertanto, questo sconto ci sembra esagerato“, ammette Paul Rogge.

Mercato degli uffici

Per gli immobili ad uso ufficio che offrono uno sconto del 40%, è importante prestare attenzione all'ubicazione e all'età degli immobili. Esiste una vera e propria polarizzazione tra gli asset più nuovi ubicati nel centro della città e quelli più vecchi ubicati in periferia. Ci sono grandi posti vacanti in aree secondarie dove ci sono immobili più vecchi. “Notiamo tuttavia che le riduzioni sono ancora molto consistenti nei centri urbani rispetto alle aspettative. Questo non è il caso a margine. È quindi opportuno essere particolarmente selettivi nella scelta degli investimenti in immobili ad uso ufficio.“

Per quanto riguarda i centri commerciali, hanno ripreso slancio dopo la crisi Covid. Il volume delle vendite dei marchi è aumentato di pari passo con l'aumento degli affitti. I SIR si sono comportati bene sul mercato azionario anche se vediamo ancora sconti intorno al 28%. Per quanto riguarda le case di riposo, questo sottosettore registra un premio da molti anni. Oggi il modello sembra essere rotto a causa di diversi fattori e mostra uno sconto. Gli alloggi per studenti si stanno sviluppando bene con tassi di occupazione elevati. Un'azienda come Xior adatta la propria offerta ai paesi e in questo settore è particolarmente ben posizionata. “Pertanto, le proprietà elencate offrono ancora sconti significativi. Interessante il rapporto utili/prezzo, con un rendimento medio compreso tra il 4 e il 5%. Tuttavia, è meglio posizionarsi in sottosettori piuttosto che in regioni o paesi.“, apprezza Paul Rogge.