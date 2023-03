Peter Bossart lo ha immediatamente licenziato dalla carica di amministratore delegato della Confederazione belga

Nella corsa alla Coppa del Mondo, sono emerse per la prima volta le tensioni tra il CEO Peter Bossaert e il presidente Paul van den Polk. Per riassumere la situazione, Bossart inizia a criticare le incursioni presidenziali nelle operazioni della Confederazione belga, che mantiene come amministratore delegato. Al contrario, l’avvocato di Bruxelles si è ben presto rimesso in carreggiata osservando, a suo dire, la deriva autoritaria di Bossaert e alcune scelte sbagliate che non erano previste.

L’argomento della contesa era già maturato nel febbraio 2022, momento in cui Peter Bossart avrebbe potuto ottenere il più restrittivo possibile – vale a dire con la sola firma del presidente Robert Higgins e dell’amministratore Michael Verschuren e non dell’intera CA – indicizzando il proprio contratto . Che, secondo le nostre fonti, consisterà in una bolletta fissa annuale di 500.000 euro, accompagnata da un ulteriore bonus di 100.000 euro. Una pera per la sete che era, infatti, praticamente garantita.