Il nigeriano è arrivato quest’inverno, ha conquistato tutti. Autore di 12 gol in 10 partite, sta già facendo gola alle massime squadre italiane.

questo inverno è arrivato, Regalo Emanuele Urbano Ha segnato 12 gol nelle sue prime 10 partite sotto Hein Vanhaezebrouck. Cosa che naturalmente attira l’ingordigia delle maggiori formazioni europee, come rivelano i media italiani mercato del calcio.

Nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Basaksehir, il 20enne ha segnato la tripletta più veloce nella storia della Coppa dei Campioni, eliminando la nazionale turca in 3 minuti e 24 secondi.

Secondo i media introduttivi, Napoli e Milan sarebbero interessate alle prestazioni del giocatore di La Gantoise. I napoletani non sono sicuri di tenere Victor Osimhen mentre Stefano Pioli non è sicuro di poter contare ancora sui servizi di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud.

La Gantoise, che ha pagato 3 milioni di euro Regalo urbanoPuoi realizzare plusvalenze eccezionali in tempi record. Mentre si è già parlato di 20 milioni di euro, Michel Luaghi vuole battere il record per la persona più costosa in un club belga. Si tratta di Charles de Cutlery, partito per il Milan per 32 milioni di euro.