Personalizza le icone dei tuoi luoghi preferiti

Google Maps ha una nuova funzione di personalizzazione molto interessante. Ora puoi impostare gli emoji come icone per i tuoi luoghi preferiti. Un modo semplice e divertente per migliorare la visibilità della mappa!

Maps, un servizio di mappatura di Google, è molto utile per localizzare un indirizzo su una mappa, trovare un percorso per raggiungere un posto in auto, in bicicletta, a piedi o con i mezzi pubblici, trovare un ristorante, un negozio, ecc., un hotel o un negozio ecc. Per trovare più facilmente i tuoi luoghi preferiti, puoi salvarli in elenchi e gruppi, creando così una mappa personalizzata. Una funzione molto pratica se vuoi orientarti nelle tue passeggiate gastronomiche, o tenere un diario di viaggio dei luoghi che visiti e condividerli, ad esempio, con i tuoi cari. Puoi anche aggiungere foto e commenti personali (vedi la nostra pratica guida). Per completare la sua suite di funzioni, Google introduce oggi una piccola novità molto carina: potrai personalizzare l’aspetto dei tuoi luoghi preferiti associandoli a un emoji come icona. Un modo per orientarsi più facilmente nell’elenco dei luoghi salvati.

Google Maps: come assegnare un emoji a un luogo?

Concretamente, i tuoi luoghi salvati raggruppati nello stesso elenco condivideranno la stessa emoji. Naturalmente è possibile creare più elenchi e visualizzarli contemporaneamente sulla mappa. Tieni presente che la funzionalità è attualmente attiva, quindi potresti dover attendere qualche giorno prima di poterne usufruire. Ecco come assegnare un emoji a un luogo utilizzando l’app mobile di Google Maps:

► Apri l’app, visualizza la zona o la zona che ti interessa ingrandendo quanto necessario, quindi premi a lungo sulla località che vuoi segnalare. Seleziona il sito che desideri segnalare cliccandoci sopra, così come faresti per accedere alle sue informazioni (foto, orari, indirizzo, commenti, ecc.).

► Viene visualizzato un punto rosso sulla posizione selezionata e una piccola porzione appare nella parte inferiore dello schermo, con le informazioni relative alla posizione. Aprilo facendo scorrere il dito sullo schermo dal basso verso l’alto per visualizzare altri elementi.

► Scorrere le opzioni sotto il titolo da destra a sinistra (Indicazioni stradali, Inizia, Chiama, ecc.) e premere il pulsante Memorizza Per salvare il posto.

► Viene visualizzata una nuova schermata. premi il bottone + Nuovo menùSopra .

► Viene visualizzata una nuova schermata. Clicca su Seleziona un simbolo Scegli un emoji dall’elenco degli emoji.

► Digitare il nome che si vuole dare alla lista e la sua descrizione, quindi premere Crea. La posizione salvata con l’emoji scelta viene ora visualizzata, insieme alle altre posizioni nell’elenco.

► Tieni presente che come al solito puoi specificare il livello di privacy per la lista: privato (Sei l’unico che può accedervi) condivisione (Accessibile tramite un collegamento o aggiungendo altri account Google partecipanti) o generale (visibile nei risultati di ricerca).

► A tale scopo premere la scheda registratonella barra orizzontale inferiore (nella Home page), quindi selezionare le tue inserzioni (qui “piani di viaggio”).

► Viene visualizzata una nuova schermata. Clicca su Tre puntiin alto a destra, quindi seleziona Opzioni di condivisione nell’elenco a discesa. Tutto quello che devi fare è scegliere quello che fa per te!