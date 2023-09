iOS 17: come abilitare la funzione “iPhone troppo vicino”.

Con iOS 17, Apple si preoccupa di più della tua salute, e in particolare della tua salute visiva. La funzione Screen Distance ti incoraggia ad allontanare lo schermo se è troppo vicino al tuo viso.

Questo martedì Apple presenterà il nuovo iPhone 15. I terminali saranno dotati di iOS 17 per impostazione predefinita, il nuovo sistema operativo di punta di Apple, presentato al WWDC a giugno e da allora in beta testing. Successivamente, Apple ha rivelato molte funzionalità importanti, ma non solo. Altri sono passati inosservati, come quelli che ti presenteremo in questo articolo.

Funzione ereditata dal menu Screen Time, Eye Viewing Distance ha una sola missione: ridurre il rischio che tu o tuo figlio sviluppiate malattie degli occhi, come la miopia o l’astigmatismo. È un’intenzione lodevole da parte di Apple, che ha progettato questa funzione per il benessere dei suoi clienti.

Nello specifico, la funzione è molto semplice. Grazie al sensore TrueDepth del tuo iPhone, sarà in grado di calcolare la distanza del tuo viso dallo schermo. Se è inferiore a 30 cm, il tuo iPhone si “bloccherà” con una finestra pop-up invitandoti, o meglio obbligandoti a fare un passo indietro.

Per attivare la funzione, niente di più semplice. Vai alle Impostazioni del tuo iPhone, quindi al Menu Tempo sullo schermo. Nel secondo riquadro troverete la nuova funzione Distanza dallo schermo. Cliccandoci sopra, ti ritroverai davanti ad un segno di spunta per l’attivazione. Quando tieni l’iPhone a una distanza di 30 cm dal viso, il messaggio apparirà continuamente.

