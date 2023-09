Questo è un buon affare da non perdere all’inizio dell’anno scolastico

Per navigare in Internet in sicurezza e sfruttare i suoi numerosi vantaggi, Surfshark offre una soluzione VPN scontata per l’inizio dell’anno scolastico 2023.

IL Surfshark è una società di sicurezza informatica Offre soluzioni VPN completamente su misura per le tue esigenze. Con un abbonamento di 24 mesi, goditi un servizio affidabile a partire da soli € 2,21 al mese e risparmia fino all’83%. Questa offerta viene proposta appositamente all’inizio dell’anno scolastico e per un periodo limitato.

L’accesso a una soluzione VPN offerta da Surfshark ti consente di proteggere la tua identità e i tuoi dati. Per questo motivo, tutte le tue comunicazioni sono completamente crittografate. Anche sotto Windows 11 le prestazioni sono state migliorate. La soluzione è tuttavia compatibile con tutti i sistemi operativi attuali. Un altro vantaggio è che non sei soggetto ad alcuna restrizione sui contenuti quando trasmetti in qualsiasi paese. Surfshark VPN è facile da usare e garantisce risultati impressionanti.

Back to School ti consente di ottenere Surfshark VPN gratuitamente per 3 mesi per tutti i tuoi dispositivi

Le belle sorprese non finiscono qui. Ai 2 anni di abbonamento che Surfshark ha da offrire per intero, infatti, si aggiungono altri 3 mesi. Così potrai navigare sul Web, eseguire streaming in tutti i paesi e altro ancora per 27 mesi. Inoltre, un unico abbonamento ti consente di proteggere un numero illimitato di dispositivi.

Nonostante la sua altissima reputazione e i numerosi riconoscimenti, Surfshark ti offre una garanzia di rimborso di 30 giorni, qualunque sia la soluzione scelta. Con uno dei prezzi più competitivi sul mercato, potrai ottenere la massima sicurezza, anche da una rete Wi-Fi non criptata, senza correre alcun rischio.

A fronte di una cifra modica, oltre 3.200 server dedicati dislocati in 100 paesi del mondo ti permettono di rispondere a tutte le tue richieste con facilità, in completo anonimato e, soprattutto, senza alcuna restrizione.

Approfitta dell’inizio dell’anno scolastico iscrivendoti all’offerta VPN di Surfshark a soli 2,21€ al mese.

Clicca qui per approfittare dell’offerta di Surfshark su una soluzione VPN

Questo contenuto è stato prodotto in collaborazione con Surfshark. La redazione di BFMTV non è stata coinvolta nella produzione di questo contenuto. BFMTV può ricevere un compenso quando uno dei nostri lettori effettua un acquisto tramite i collegamenti incorporati in questo articolo.

In collaborazione con Surfshark