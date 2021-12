James Webb, un passo da gigante nella ricerca di altre “terre”

“Dire che vent’anni fa non conoscevamo quasi nessun esopianeta e che presto sapremo di cosa sono enormemente composte le loro atmosfere”, cita AFP Pierre Ferot, astrofisico e co-direttore scientifico del JWST per l’Agenzia spaziale europea (ESA) .

“Rivoluzionerà il modo in cui vediamo le atmosfere di questi pianeti. Vedremo un po’ il loro coraggio!” Entusiasma Pierre-Olivier Lagage, co-presidente di MIRI, frutto di una collaborazione europea. E un americano.

Partecipato alla missione dal 1998, questo astrofisico CEA ha sviluppato una tecnologia innovativa che funzionerà nel medio infrarosso, una lunghezza d’onda finora inesplorata.

Lo scenario dovrebbe svolgersi come segue: durante il transito, la luce della stella verrebbe filtrata dalle particelle nell’atmosfera del pianeta. Tuttavia, si scopre che le molecole hanno una firma specifica nell’infrarosso, in particolare il vapore acqueo, il monossido di carbonio e il metano, spiega Pierre Ferrouette.

Tre molecole sono presenti nell’atmosfera terrestre e quindi possono provenire dall’attività biologica in superficie.

– Trappista-1, favori –

“Il mio sogno è scoprire l’atmosfera intorno a un pianeta roccioso, in una zona abitabile, con molecole d’acqua”, il che significa che tre condizioni unite per la vita, ha affermato René Doyon, direttore dell’Istituto per la ricerca sugli esopianeti di Montreal e ricercatore principale per lo strumento canadese NIRISS.