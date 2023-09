Pericoloso per la salute?

Shn un fenomeno meteorologico sempre più frequente in Francia. Come ha sottolineato parigino, Aria carica di sabbia del deserto Ha attraversato nuovamente la Francia dall’inizio di settembre. Il “velo di polvere del deserto” trasportato dai venti provenienti dal Nord Africa, osservato più volte negli ultimi anni, è causa di inquinamento e può quindi rappresentare un rischio sanitario per la popolazione.

In alcune zone, la qualità dell’aria peggiora radicalmente quando passano nuvole di sabbia. Ciò è particolarmente vero nelle province dei Pirenei Atlantici e delle Landes, ma anche di Vienne, dove il PM10, Particelle fini Si chiamano gli “Spudorati” e sono una legione.

Per proteggere la popolazione, il dipartimento dei Pirenei Atlantici ha lanciato una misura di allarme di livello 2. Con questa misura, la velocità è stata ridotta di 20 km/h nei comuni di Pau e Bayonne e si consiglia ai cittadini di “evitare le zone con strade trafficate ”. Traffico nelle ore di punta”, riducendo il tempo trascorso all’aperto e “preferendo attività moderate”, rafforzato dall’assenza di pioggia che avrebbe potuto “lavare via” l’atmosfera. Immagine dell’inquinamentohanno sottolineato i nostri colleghi.

Rischio elevato per le persone a rischio

Se la situazione è critica nel sud-ovest, lo è anche nel resto della regione. L’associazione “Atmo-France”, che pubblica un indice quotidiano della qualità dell’aria, conferma che mercoledì 6 settembre la situazione è “peggiorata” nella maggior parte del paese. È stato addirittura descritto come “cattivo” lungo una linea diagonale che va da Rouen (Seine-Maritime) a Montpellier (Hérault), attraverso il Centro Val de Loire e il Massiccio Centrale.

Persone a rischio, come donne incinte, bambini piccoli, anziani e persone con malattie respiratorie o cardiache vulnerabili durante questi picchi di inquinamento. Soprattutto quando le particelle fini non passano attraverso i normali canali e si depositano, ad esempio, nei polmoni o nel sangue.

L’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) raccomanda se ciò si verifica Inquinamento atmosferico Evitare attività fisica e sportiva all’aperto, non viaggiare in zone ad alto traffico nelle ore di punta e preferire uscite brevi. Dal più basso Disturbi respiratori o cardiaciDovresti consultare un professionista della salute.

