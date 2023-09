Israele: la caccia alle piccole prede ha costretto gli esseri umani preistorici a migliorare le proprie capacità cognitive (studio)

“Gli esseri umani hanno iniziato a fabbricare strumenti di pietra circa 3 milioni di anni fa e a cacciare circa 2 milioni di anni fa”.

Un nuovo studio dell’Università di Tel Aviv mostra che l’estinzione delle grandi prede, da cui dipendeva la nutrizione umana, ha costretto gli esseri umani preistorici a sviluppare armi più efficienti per cacciare le piccole prede. Lo studio esamina l’evoluzione delle armi da caccia, dalle lance con punte di legno e pietra all’arco e alle frecce avanzati di un’era successiva, e le collega ai cambiamenti nelle dimensioni delle prede, nella cultura umana e nella fisiologia.

“Questo studio è stato progettato per esaminare un’ipotesi unificante più ampia, proposta in un articolo del 2021, che spiega l’evoluzione culturale e fisiologica degli esseri umani preistorici – comprese le maggiori capacità cognitive – come mezzo di adattamento”. I ricercatori hanno spiegato che l’opinione prevalente era che i cambiamenti nelle armi da caccia fossero il riflesso di un miglioramento cognitivo fondamentalmente inspiegabile.

Il dottor Ben-Dor, che ha condotto lo studio, afferma che il suo team ha analizzato i reperti provenienti da nove siti preistorici: in Sud Africa, Africa orientale, Spagna e Francia, che furono abitati durante il periodo di transizione dall’età della pietra inferiore a quella della pietra media (Stone Età).antica), per un periodo di circa 300.000 anni.

“Nei primi siti archeologici troviamo principalmente ossa di animali e strumenti di pietra utilizzati per cacciare e preparare le prede. Le ossa riflettono le quantità relative di diverse specie cacciate dagli esseri umani, come elefanti, cervi, ecc. Abbiamo studiato l’emergere di un sofisticato metodo di taglio della pietra noto come tecnica Levallois, particolarmente indicativo sullo sviluppo cognitivo: a differenza dei metodi di taglio precedenti, l’artigiano prepara prima un nucleo di pietra di buona qualità, quindi taglia uno strumento affilato con un colpo solo. Abbiamo scoperto che in tutti i casi, in tutti i siti, le punte delle pietre di Levallois apparivano simultaneamente con una relativa riduzione della quantità di grandi prede ossee.

I ricercatori affermano che “gli esseri umani iniziarono a fabbricare strumenti di pietra circa 3 milioni di anni fa e a cacciare circa 2 milioni di anni fa, con armi da caccia in costante evoluzione nel corso della preistoria”. L’Homo sapiens e i Neanderthal, apparsi circa 300.000 anni fa, migliorarono le loro lance aggiungendo punte di pietra, che produssero utilizzando la tecnologia Levallois più avanzata.

Cesare Manso/AFP Riproduzione del volto di un uomo di Neanderthal

Circa 50.000 anni fa, sistemi di caccia più complessi, come arco, frecce e lance, venivano regolarmente utilizzati dall’Homo sapiens. Alla fine del Paleolitico superiore, circa 25.000 anni fa, apparvero nuovi strumenti di caccia. I fatti relativi a questo continuo sviluppo delle armi da caccia, che è necessariamente accompagnato da un miglioramento della percezione e delle abilità umane, sono noti da molto tempo; Tuttavia, non è stata proposta alcuna ipotesi univoca per spiegare questi fatti o attribuirli a cambiamenti nell’ambiente.

Nel 2021, il Prof. Barkai e il Dr. Ben-Dor hanno pubblicato uno studio sullo sviluppo fisiologico e culturale degli esseri umani del Paleolitico, compreso il miglioramento delle capacità cognitive, attraverso adattamenti destinati a mitigare il calo della produttività energetica dovuto a una graduale diminuzione delle dimensioni. Di preda. I risultati dello studio attuale supportano questa ipotesi, a seguito di un altro studio pubblicato lo scorso anno in collaborazione con gli zoologi Jacob Dampetzer e il professor Shai Miri del TAU. Analizzando i dati provenienti da siti archeologici risalenti a un periodo compreso tra 1.500.000 e 20.000 anni fa, lo studio del 2022 ha scoperto che i tipi di prede dominanti all’inizio del periodo cambiavano da un elefante di 12 tonnellate a una gazzella di 25 kg. Inoltre, i dati indicano che il peso medio degli animali cacciati dall’uomo un milione di anni fa era di 3 tonnellate, ed è sceso a 50 kg 20.000 anni fa. In altre parole, la dimensione della preda diminuisce costantemente nel tempo.