Il Ministero della Salute russo riceve il vaccino Sputnik Lite

Cerimonia di ricezione di 100.000 dosi di vaccino Sputnik Lite donate dalla Russia al Vietnam. Foto: VNA / CVN

Durante il ricevimento, il viceministro della Sanità vietnamita Tran Van Thuan ha affermato che la pandemia di COVID-19 sta avendo un grave impatto su quasi tutti gli aspetti della vita sociale nei paesi di tutto il mondo. Quindi, le nazioni devono unirsi per combatterlo.

Ha aggiunto che la cooperazione internazionale e il rafforzamento della solidarietà sono importanti per trovare insieme misure efficaci per proteggere la salute delle persone e ridurre gli effetti della malattia.

Il Ministero della Salute vietnamita ha ringraziato e apprezzato molto l’assistenza fornita dalla Russia, dal governo e dal popolo, nel fornire al Vietnam queste dosi di vaccino. Tran Van Ton ha affermato che questo sostegno è stato un gesto nobile e una grande fonte di incoraggiamento spirituale e materiale per il governo e il popolo vietnamiti.

Il Ministero della Salute utilizzerà questa donazione di aiuti dalla Russia nel modo più appropriato, in base alla situazione attuale, per soddisfare i requisiti urgenti di prevenzione e controllo del COVID-19 in Vietnam.

Intervenendo nell’occasione, Bezdetko Gennady Stepanovich, ambasciatore russo in Vietnam, ha sottolineato che le due parti dovrebbero continuare a cooperare nella lotta contro il COVID-19 con misure specifiche. La Russia è sempre pronta ad accompagnare il Vietnam in questa difficilissima battaglia.

VNA / CVN