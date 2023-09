L’embrione artificiale raggiunge la soglia simbolica dei 14 giorni

Dopo due mesi di pubblicazioni da parte di gruppi dell’Università di Yale negli Stati Uniti e dell’Università di Cambridge nel Regno Unito, che hanno presentato i loro modelli embrionali, è il turno di Jacob Hanna al Weizmann Institute of Science in Israele di presentare il suo modello. Nonostante il leggero ritardo nella sua pubblicazione (6 settembre 2023 sulla rivista natura), la sua squadra si classifica prima in gara, con un modello embrionale molto più vicino alla realtà di quelli di questi concorrenti.

Cellule staminali che si organizzano in modo indipendente per ricreare un embrione umano

Per fare questo, hanno utilizzato le cosiddette cellule staminali “ingenue”, che corrispondono alle cellule staminali embrionali il settimo giorno dopo che l’ovulo incontra lo sperma. Queste cellule sono state poi divise in tre gruppi: quelle destinate a diventare un embrione sono rimaste così come erano, mentre gli altri due gruppi sono stati trattati in modo da attivare geni specifici e stimolare così la differenziazione di queste cellule verso uno dei tre tipi di tessuto necessari per il loro sviluppo. Sostenere il feto (la placenta, il sacco vitellino o la membrana mesodermica esterna al feto che forma il sacco corionico). Cento di queste cellule sono state poi assemblate insieme in una struttura 3D, da cui si è sviluppato l’embrione in 8 giorni. Tutte queste cellule (un totale di 2.500 alla fine dell’esperimento) comunicano tra loro per riprodurre tutte le strutture embrionali presenti in un feto umano a 14 anni di età.H Giorno dello sviluppo fetale.

“Il feto è autodiretto per definizione; Non abbiamo bisogno di dirgli cosa fare, dobbiamo semplicemente liberare il suo potenziale interiore codificato, Jacob Hanna spiega in un comunicato stampa. È necessario inizialmente mescolare i tipi cellulari giusti, che possono provenire solo da cellule staminali naïve che non hanno restrizioni di crescita. Fatto questo, il modello-feto dice a se stesso: andiamo!Questo quattordicesimo giorno è considerato simbolico, perché è il limite legale per la crescita degli embrioni umani in laboratorio. Si tratta di un limite che non si applica (almeno attualmente) agli embrioni artificiali, e quindi potrebbe andare oltre questa fase e consentire l’esplorazione dello sviluppo embrionale oltre queste prime due settimane.

Un modello che ci permette di studiare in modo approfondito le prime settimane di sviluppo embrionale

Per il ricercatore israeliano questo embrione simulato rappresenta un ottimo strumento per studiare le prime fasi dello sviluppo fetale, fondamentali ma non molto ben comprese. “Aprimo mese Di sviluppo Rimane in gran parte una scatola nera. Il nostro modello offre un modo etico e accessibile per sbirciare in quella scatola, Lui dice. Molti aborti si verificano nelle prime settimane, spesso prima che la donna sappia di essere incinta. Ciò si verifica anche quando si verificano molti difetti congeniti, anche se tendono a essere scoperti più tardi. I nostri modelli completi possono essere utilizzati per rivelare i segnali biochimici e meccanici che garantiscono il corretto sviluppo in questa fase iniziale, nonché i modi in cui questo sviluppo può andare storto.“.