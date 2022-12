Perfluorurato | Contaminazione del suolo all’aeroporto di Mirabel | Giornalismo

Per più di 15 anni, i vigili del fuoco dell’aeroporto di Mirabel si sono addestrati senza il meccanismo di recupero della schiuma che hanno utilizzato. Il terreno che stavano utilizzando è inquinato da sostanze perfluorurate e controverso. Aéroports de Montréal si è impegnata a decontaminare l’acqua, ma non sa ancora come trattare il suolo.

due siti

Ovviamente, i vigili del fuoco dell’aeroporto di Montreal devono essere addestrati per spegnere gli incendi negli aeroplani. Fino al 2011, lo hanno fatto in una sezione dell’aeroporto di Mirabel costruita su una membrana per raccogliere l’acqua di ruscellamento. Ma tra il 1975 e il 1992 l’addestramento si è svolto in un’altra sezione dell’aeroporto, senza membrana. Il suolo e le falde acquifere sono ora contaminati dal fluoro, molecole controverse utilizzate nelle schiume antincendio industriali. “Abbiamo iniziato a monitorare l’acqua in questi luoghi con pozzi nel 2010”, spiega Pierre Saint-Onge, ingegnere e direttore, Progetti speciali e integrazione dello sviluppo sostenibile, presso Aéroports de Montréal. “Abbiamo visto che c’erano materiali perfluorurati e abbiamo eseguito il processo [de décontamination de l’eau] in movimento. »

I livelli di perfluorurati misurati nelle acque sotterranee sono 680 ng/L per il perfluorottano sulfonato (PFOS) e 79 ng/L per l’acido perfluoroottanoico (PFOA). Il primo supera il limite raccomandato da Health Canada (che è di 600 ng/L), mentre il secondo è inferiore a (200 ng/L).

Inoltre, da questo autunno, i vigili del fuoco degli aeroporti di Mirabel e Montreal-Trudeau hanno smesso di utilizzare schiume contenenti PFOS.

ABC da perfluorurato

I perfluorinatori sono molecole scoperte dai chimici negli anni ’40 e ’50, meglio conosciute nei composti antiaderenti Scotchgard e Teflon antimacchia. La prova diretta del danno da perfluorurato proviene da grandi siti di fuoriuscita vicino alle fabbriche, come nel film acqua scura, dove le tariffe erano 10.000 volte superiori agli standard attuali. Tuttavia, studi recenti hanno mostrato effetti negativi sul sistema immunitario dei bambini, a tassi paragonabili agli standard attuali.

Acque sotterranee

André Campeau ha appreso della presenza di perfluoruri nelle acque sotterranee dell’aeroporto solo nel 2020. “Ho ricevuto una lettera in cui si diceva che dovevano venire a testare l’acqua nel mio pozzo”, ha detto l’ex ingegnere geologico di Montreal. Vive vicino all’aeroporto, in una casa di famiglia costruita nel XIX secoloe secolo. Da allora, vicino al suo terreno è stato installato un pozzo di monitoraggio. “In totale abbiamo 35 pozzi di monitoraggio all’interno e all’esterno dell’aeroporto”, spiega St-Onge. Al momento nessuna scoperta [de perfluorés] fuori dall’aeroporto. »

Nel suo ufficio a Sainte-Scholastique, Jerome Duguay, direttore dell’ambiente della città di Mirabel, mostra come le diverse falde acquifere della città comunicano tra loro. Normalmente i pozzi sono monitorati [d’Aéroports de Montréal] Situato nel posto giusto per individuare il traffico di inquinamento. Ma le mappe sono approssimative: tra una versione e l’altra ci sono dei cambiamenti. Mirabel non ha trovato perfluoruro nell’acqua potabile vicino all’aeroporto. “Ne abbiamo trovato tracce a Saint-Jeanvier, ma non sappiamo perché ce ne fossero alcune”, ha detto il signor Duguay.

trattamento delle acque…

L’acqua perfluorurata dell’aeroporto viene pompata in un impianto di trattamento con una capacità di 430.000 litri al giorno. “Crea una barriera in modo da non inquinare il flusso d’acqua nelle falde acquifere, fuori dall’aeroporto”, afferma St-Onge. Quindi parte dell’acqua trattata viene reimmessa nella falda acquifera. Un altro è diretto verso Belle Rivière, un piccolo ruscello che scorre verso Sainte-Scholastique.

…e pavimenti

Il problema più difficile sarà affrontare il terreno contaminato nel vecchio sito del pozzo del fuoco, così come nel nuovo sito. “Stiamo ancora pensando a come farlo”, spiega St-Onge.

Altri aeroporti

Mirabel è in vantaggio rispetto ad altri aeroporti del Nord America nella gestione dei siti di esercitazioni antincendio contaminati da fluoro, secondo diversi esperti consultati. Giornalismo in Ontario, negli Stati Uniti e in Europa.

“L’Australia è davvero il paese che ha fatto di più su questo argomento”, afferma Roger Klein, un esperto indipendente britannico che ha pubblicato diversi libri bianchi sul perfluoruro per le ONG. Ma a parte questo, la maggior parte degli aeroporti occidentali è ancora in fase di pianificazione. Ancora più preoccupante, “In Nord America, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti è riluttante ad abbandonare le schiume perfluorurate”.

E a Dorval?

C’era un addestramento per vigili del fuoco all’aeroporto di Montreal Trudeau a Dorval prima del 1992. Successivamente sono stati trasferiti a Mirabel. Le concentrazioni di perfluorurato nelle acque sotterranee di Dorval sono “ben al di sotto dei valori indicativi”, secondo Aéroports de Montréal.