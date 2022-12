Ministero della Salute e dei Servizi Sociali

QuébecE il il 14 dic. 2022 /CNW Telbec/ – Il ministro della Salute, Christian Duby, ha annunciato che il governo del Quebec ha nominato il dott. Stéphane Bergeron viceministro aggiunto presso la direzione generale per l’Università, la medicina, l’infermieristica e la farmacia del ministero della Salute. e servizi sociali. Il suo ingresso in carica è previsto per il 4 gennaio 2023.

Ha conseguito un dottorato in medicina presso l’università LavaleIl dottor Bergeron ha una comprovata esperienza. Tra il 1996 e il 1999 ha ricoperto diversi incarichi come direttore presso il CHUL, l’ospedale Saint-François d’Assise e l’Hôtel-Dieu de Québec. Ha anche praticato medicina d’urgenza e medicina di famiglia. Nelle regioni del Quebec e bellezza Dal 1993 al 2004. Precedentemente Presidente, Fondatore, Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di depilazione laser Epiderma, poi Presidente e Consulente medico di Medical Intelligence inc. Il Dr. Bergeron è attualmente Direttore dei Servizi Professionali e degli Affari Medici presso il CHU de Québec – Université Lavaledove è stato anche vicedirettore dei servizi professionali dal 2014 al 2020.

la citazione :

“Sono lieto di nominare il dottor Bergeron a questa posizione cruciale nel nostro ministero. Ci sono molte sfide, ma è la persona ideale per proseguire gli sforzi, in particolare, per migliorare l’efficienza e la fluidità delle cure e dei servizi forniti in tutte le istituzioni del Quebec. Lo ringrazio per aver accettato questa sfida e ringrazio la dottoressa Opatrny per il lavoro che ha svolto negli ultimi anni. »

Christian Duby, Ministro della Salute

Fonte: Ufficio del Ministro della Salute

Per ulteriori informazioni: Antoine de la Durantaye, addetto stampa, Ufficio del Ministro della Salute, 418558-6039