Queste piante dal nome razzista verranno presto rinominate

Un collegio di botanici di tutto il mondo ha deciso di rinominare diverse piante i cui nomi erano ritenuti “problematici”. Ciò riguarda in particolare tutti coloro che venivano chiamati “infedeli”, termine razzista ai tempi dell’apartheid. Questo grande movimento potrebbe non fermarsi qui, ma presto si estenderà agli animali.

Dopo i romanzi di Agatha Christie e James Bond, è la volta delle… piante. La stampa britannica ha rivelato che alla vigilia del 20° Congresso botanico internazionale, che si aprirà domenica a Madrid, i botanici di tutto il mondo hanno votato a favore di rinominare le piante con nomi dal suono razzista. “Questo è un primo passo assolutamente enorme verso la soluzione di un problema che è diventato un vero problema in botanica e in altre scienze biologiche“, annuncia a osservatore Sandy KnappUn botanico del Museo di Storia Naturale di Londra che ha presieduto le discussioni.

Erythrin cafra, un arbusto dai fiori rosso corallo, che dal 2026 diventerà Erythrin afra – Istock

Con un voto di 351 contro 205, i suoi colleghi hanno deciso di cancellare la parola “infedele”, termine dispregiativo usato per riferirsi alla popolazione nera, soprattutto durante il periodo dell’apartheid in Sud Africa. Nel mirino sono almeno 200 specie, tra cui l’Erythrine Caffra, un arbusto dai fiori rosso corallo, che diventerà Erythrine Caffra dal 2026.

I botanici non intendono fermarsi qui. Vorrebbero infatti trovare una soluzione per rinominare le piante i cui nomi sono associati a personaggi oggi considerati “problematici”. Questo è il caso di George Hibbert, un politico, commerciante e botanico dilettante britannico del XVIII secolo. Membro della lobby pro-schiavitù del suo tempo, diede il suo nome a Hibberta, un arbusto rampicante originario dell’Australia.

Dopo piante e animali?

osservatore Afferma che questo movimento di revisione potrebbe presto estendersi agli animali. Questo potrebbe essere il caso dell’Anophthalmus hitleri, un tipo di scarabeo delle caverne. Fu scoperto in Slovenia nel 1937 e l’entomologo austriaco Oskar Schiebel gli diede questo nome per esprimerne l’efficacia. “riverenza” Al Führer. Allora quest’ultimo gli scrisse per esprimergli la sua gratitudine.

Il problema si pone anche per la Hypopta mussolini, una farfalla scoperta in Libia e a cui è stato dato il nome

Dittatore italiano. Nonostante le polemiche che vanno avanti da diversi anni, il Comitato internazionale di nomenclatura zoologica è attualmente contrario a qualsiasi cambiamento.

Leggi anche Cos’è il bostrico, l’insetto assassino degli abeti rossi preso di mira da un piano nazionale?

Dare un nome a una celebrità non è sempre divertente. Nel 2018, una società britannica ha chiamato una specie di anfibio cieco originario di Panama Dermophis donaldtrumpi, in riferimento allo scetticismo climatico del presidente Donald Trump. Infine, nel 2022, un ricercatore americano ha chiamato una nuova specie di millepiedi Nannuaria swiftae in onore della cantante Taylor Swift… con la motivazione che la sua musica lo ha aiutato a superare i momenti difficili.