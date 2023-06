Strano fenomeno del “buco freddo”: la temperatura è scesa sotto lo zero stanotte nella provincia di Liegi!

Le cause di questo gelo notturno nelle Ardenne sono cielo sereno, terraferma e poco vento. “Il buco freddo più importante del Benelux è stato in grado di funzionare in modo ottimale”, ha scritto Nodwer. Le temperature sono scese quasi sotto lo zero anche a Moringen, a est di Büttgenbach, e Braunlauf, a sud di St. Vith. Allo stesso tempo, nel punto più alto del Belgio, Signal de Botrange, la colonnina di mercurio è scesa solo a una decina di gradi.

Un "buco freddo" è un luogo, spesso in una ripida valle, dove, in determinate condizioni meteorologiche, può accumularsi aria fredda e le temperature scendono durante la notte. Questo fenomeno si forma in caso di venti deboli e cielo sereno. Durante la notte, l'aria a livello del suolo diventa più fredda di quella soprastante. L'aria fredda è più compatta e più pesante dell'aria calda e cerca sempre la posizione più bassa a causa della gravità. Questo spiega un tale abbassamento della temperatura nella valle, che spesso si trova su un pendio inferiore. Inoltre, la terraferma si raffredda più velocemente di quella bagnata. Bütgenbach è il "buco freddo" più famoso del Belgio. Questo luogo si trova in un'alta valle circondata dalle cime delle Hautes Fagnes. L'aria fredda si raccoglie intorno a due villaggi. "La gente a volte chiama questa regione Siberia belga", dice Nodwer.