Preoccupazione dopo una fuga di notizie su una navicella russa attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale – 15/12/2022 ore 19:54

Immagine dal video della NASA che mostra una perdita avvenuta sulla navicella spaziale russa Soyuz MS-22 attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), 15 dicembre 2022 (NASA/HANDOUT)

Giovedì le agenzie spaziali russa e statunitense stanno valutando la gravità dell’impressionante fuga di notizie avvenuta il giorno prima su un veicolo spaziale russo attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale, che potrebbe essere stata causata dall’impatto di un piccolo meteorite.

Se in nessun momento i membri dell’equipaggio si sono trovati in pericolo, questo incidente ha destato preoccupazione per il viaggio di ritorno sulla Terra dei tre, previsto tra pochi mesi sulla nave in questione.

La navicella spaziale Soyuz MS-22 è stata attraccata alla stazione spaziale (ISS) da quando ha portato lì a settembre i cosmonauti russi Sergey Prokopyev e Dmitry Petlin, così come l’astronauta americano Frank Rubio.

Mercoledì, i due russi si stavano preparando per una passeggiata nello spazio quando è scattato un sistema di allarme, indicando un calo di pressione nel sistema di raffreddamento del veicolo spaziale, secondo un comunicato stampa dell’agenzia spaziale russa Roscosmos.

Nelle immagini trasmesse dalla NASA, puoi vedere chiaramente un getto di particelle bianche che si riversa abbondantemente nello spazio: un pre-refrigerante.

“La ragione della perdita potrebbe essere un piccolo meteorite”, ha detto giovedì Sergey Krikalev, direttore del volo spaziale umano a Roscosmos, secondo una dichiarazione riportata dall’agenzia di stampa russa TASS.

Il liquido proveniva dal retro dell’auto, ormeggiato alla parte russa della stazione. Poi la perdita si è fermata da sola.

La NASA ha dichiarato giovedì in una dichiarazione che la passeggiata spaziale è stata annullata “per consentire il tempo di valutare la liquidità e i potenziali impatti sulla sicurezza della navicella Soyuz”.

“I membri dell’equipaggio a bordo della stazione spaziale sono al sicuro e non erano in pericolo durante la fuga”, ha aggiunto.

Soluzioni di backup? –



I due cosmonauti russi e un astronauta americano sono arrivati ​​alla Stazione Spaziale Internazionale il 21 settembre, a bordo di un razzo russo lanciato dal Kazakistan.

Di solito devono riutilizzare la stessa nave per tornare sulla Terra dopo circa sei mesi, ovvero la fine della missione nel marzo 2023.

Immagine della NASA rilasciata nel novembre 2018 della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) (NASA/HO)

Se il veicolo non è più disponibile a causa di un danno, possibili soluzioni di riserva, non specificate ufficialmente, potrebbero includere l’invio di una nuova nave.

Altre quattro persone sono attualmente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale: la russa Anna Kekina, gli americani Nicole Mann e Josh Kasada e il giapponese Koichi Wakata.

Tutti e quattro fanno parte dell’equipaggio di Crew-5, arrivato alla Stazione Spaziale Internazionale in ottobre su un veicolo spaziale della compagnia spaziale americana SpaceX, i cui servizi sono noleggiati dalla NASA.

Lo scambio di un cosmonauta russo su navicella americana e di un cosmonauta americano su navicella russa era programmato da tempo ed è proseguito nonostante le forti tensioni tra i due paesi.

La Stazione Spaziale Internazionale è una delle poche aree di cooperazione ancora in corso tra Mosca e Washington dopo l’attacco della Russia all’Ucraina, lanciato il 24 febbraio, e le conseguenti sanzioni occidentali.

La Stazione Spaziale Internazionale è stata lanciata nel 1998 in un momento di cooperazione USA-Russia, sulla scia della corsa allo spazio in cui si sono impegnati i due Paesi durante gli anni della Guerra Fredda.