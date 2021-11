Dopo Barcellona e Newcastle, Roberto Martinez è sugli scaffali di un nuovo club europeo

I Devils sono tornati a Tubiz questa settimana per prepararsi alle ultime due partite internazionali dell’anno contro Estonia (questo sabato) e Galles (martedì prossimo). Due incontri senza tante scommesse perché basta un punto ai Devils per qualificarsi ufficialmente al Mondiale 2022.

Una gara che dovrebbe essere l’ultima per Roberto Martinez alla guida dei Red Devils, e il suo contratto scade subito dopo il Qatar. A meno che lo spagnolo nel frattempo non decida di guardare altrove. Negli ultimi mesi Martinez ha ricevuto molti ordini. Il primo dell’FC Barcelona, ​​che alla fine ha scelto Xavi per sostituire Ronald Koeman. Poi da Newcastle, appena acquistata da un fondo di investimento saudita.

Di recente, sono state trasmesse informazioni sul nostro allenatore all’Aston Villa. Secondo The Sun, Roberto Martinez e Steven Gerrard sono in pole position per riprendere la posizione detenuta da Dean Smith fino alla fine di questa settimana. L’Aston Villa è attualmente al 15° posto in Premier League e l’allenatore inglese non ha resistito.

Ma la possibilità che Martinez torni in Inghilterra nelle prossime settimane è molto bassa. Lo spagnolo è concentrato sul Mondiale in Qatar e, a meno che non riceva un’offerta che non può rifiutare, non ha intenzione di lasciare i Red Devils a fine contratto.