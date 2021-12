Avviso informativo, questo prodotto alimentare deve essere restituito rapidamente al negozio!

Se sei abituato a fare acquisti in LidlTi consigliamo di leggere questo articolo. Chiama questo prodotto controverso!

Lidl è in subbuglio!

« Siamo un cattivo capo! Lo slogan di questo annuncio è diventato un classico del genere. Infatti, beffandosi della concorrenza, il marchio tedesco ne affronta le contraddizioni. Perché continuiamo a fare di più per il cliente quando abbiamo i mezzi per salvarlo tutto l’anno? All’interno del suo catalogo settimanale, ci sono sempre buoni affari. Piccoli elettrodomestici di alta qualità, oggetti decorativi innovativi, cosmetici come questo profumi economiciTutto è pronto per rendere questo discount una scommessa sicura. Ricordiamo in particolare il successo delle sue sneakers. Le persone intelligenti hanno rivenduto le copie a un prezzo elevato sui siti di aste popolari.

Quanto al nuovo robot domestico, Lidl non ha intenzione di ripetere nemmeno gli errori del passato. Perdere la causa intentata contro di lui BimbyDeve aver controllato la sua versione sui suoi modelli. Caro lettore, se hai l’opportunità di testarlo prima e dopo, stai facendo lo sforzo della catena di negozi per adattarsi a tutte le limitazioni. Inoltre, fino a poco tempo fa, qualche tumulto avrebbe potuto rovinare la festa. Senza ulteriori indugi, Takpolis Vi racconta tutto di questo nuovo scandalo che probabilmente farà molto scalpore!

E va avanti e avanti!

Diffondere la parola. Lidl Sfortunatamente non è l’unica persona che deve fornire promemoria. In effetti, gli annunci dei supermercati si susseguono e sembrano essere simili. In questione, la massiccia presenza di ossido di etilene nei nostri prodotti preferiti. Sfortunatamente, i becchi dolci e salati non sono stati risparmiati da questo fenomeno. Se ti piace il gusto del sesamo croccante, dovresti assolutamente guardare questo video.

#ProdottoPromemoria

Sashimi di cuore di salmone di qualità – no brand Rischi: Listeria monocytogenes (l’agente eziologico della listeriosi) Motivo: rilevamento di Listeria monocytogeneshttps://t.co/BjAvhfqeVe pic.twitter.com/KlsUiY82k3 – RecallConso (RappelConso) 15 dicembre 2021

Inoltre, questo non è l’unico argomento delicato. Più che mai, la comunità scientifica teme di dover scoprire l’esistenza di Listeria. Infatti questa molecola può avere gravi conseguenze per la salute dei dilettanti Lidl e i suoi concorrenti. Come mostrato nell’esempio sopra, può nascondersi nel salmone affumicato, ma anche nei latticini come il formaggio. Più che mai, in questi tempi di una pandemia già difficile da gestire, dobbiamo tenere gli occhi aperti. Sfortunatamente, il passaparola non è sufficiente quando si tratta di scosse elettriche. E se la soluzione fosse sul web?

L’ultima goccia per i fan di Lidl

Da parte mia, non mi piacciono gli yogurt con fili minerali, prodotti difettosi o contenenti un additivo proibito. ✅ Per proteggervi al meglio, stiamo lanciando con Tweet incorporato piattaforma # promemoria che elenca in modo completo i richiami dei produttori. pic.twitter.com/ihO1HDslEN – Alain Gresset (Angrist) 1 aprile 2021

Per mancanza di preoccupazioni, tendiamo ad acquistare biologico o direttamente dal produttore. Il materiale è buono, ma la forma è molto meno. Pertanto, in accordo con supermercati come Lidl, il governo Ha creato una pagina dedicata sui social network. battezzato in fretta Io ricordo, pubblica comunicati stampa su coloro che non soddisfano le norme igieniche di base. Quando era una squadra Takpolis Vagando lì per un po’, ho capito subito che dovevamo diffidare di tutto ciò che ci sembrava così elementare. Anche i riferimenti preferiti dai bambini non vengono affatto risparmiati. Che peccato arrivarci!

Per una volta non sono questi gli ingredienti per questa pizza da Lidl Il che pone un problema. Quindi puoi evitare di mettere in discussione la composizione di questa specialità italiana. Quindi possiamo concludere che non sono i quattro formaggi utilizzati nella sua preparazione che possono farti ammalare. D’altra parte, quando esaminiamo la cronologia di utilizzo, ci rendiamo conto che esiste una seria preoccupazione per la coerenza. Per informazione, il numero di lotto difettoso è 20673635. Se ne hai una copia a casa ed è ancora nella scatola del congelatore, portala al negozio più vicino. La catena tedesca promette di risarcirti il ​​prima possibile. Ora che hai queste informazioni in tuo possesso, passale.