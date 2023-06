Perché Thomas Meunier è a un punto di svolta nella sua carriera?

Thomas Meunier, 31 anni, sembra essere a un bivio. Il Red Devil ha giocato raramente durante la seconda metà della stagione a Dortmund e ha un vivo interesse a partire questa estate.

19 minuti. Questo è quando nel 2023 Thomas Meunier giocherà per il Dortmund A.

Il belga è completamente sullo sfondo, o addirittura sotto. Sebbene abbia avuto molti problemi di infortunio in questa stagione, vale anche la pena ricordare che non fa più parte dei suoi piani.Edin Terzicche aveva relegato a più riprese nel nucleo B.







Iniziando la stagione da titolare, Meunier avrà visto una scioccante fine del 2022 e la prima parte del 2023.

La notizia è arrivata anche questa domenica, sfondando la stampa tedesca: il Dortmund vorrebbe sbarazzarsi di lui Mugnaio. Il BVB vuole ancora recuperare qualche milione di euro (3) sulla fascia destra, a un anno dalla scadenza del suo contratto.

Il BVB non lo voleva più, e questo è stato tanto meglio

Quindi Meunier dovrà trovare una via d’uscita quest’estate. Non ci mentiremo: non ha più interesse a restare al Dortmund. La squadra, che ha visto una tragica conclusione di stagione con la perdita del titolo, continua a ricostruirsi – come testimonia Raheel Witsel L’anno scorso, quelli di BellinhamE guerriero E vicino a Pericolo di Thorgan.

Tre anni dopo, in alcuni bei tempi, ma altrettanti in infermeria – 269 giorni, ovvero 48 partite perse – l’ex Bruges e Paris Saint-Germain deve cambiare aria.

Nonostante la comprovata età e la salute altalenante, Meunier rimane un giocatore esperto, prezioso e generoso. Non per niente è stato citato in particolare all’Inter, al Milan, al Napoli o all’Aston Villa.

Ricordiamo che lo scorso anno il Dortmund ha bloccato il suo trasferimento all’FC Barcelona. Meunier ha reagito dichiarando che un’opportunità del genere capita solo una volta nella vita. Quando vedi il risultato finale della sua storia con il BVB, c’è motivo di pentirsene.







A una svolta, anche nella sua carriera da due

È anche chiaro che Meunier deve trovare un nuovo club per cui giocare per mettere tutte le possibilità nella sua squadra e far parte dei suoi piani. Domenico Tedesco.

Perché se la sua stagione da club è stata molto complicata, lo è stata anche per la Nazionale. Appena ripresosi dal Mondiale, è partito titolare contro il Marocco e poi la Croazia. A marzo non è uscito dalla panchina contro la Svezia e poi la Germania. A causa dei suoi problemi di salute e della mancanza di percussioni, non è stato reintegrato per i recenti raduni.

Se trova la forma, può trovare sicuramente i Red Devils. Castagna Ho appena ottenuto punti negli ultimi 4 incontri, ovviamente. Ma il successo Mounir, oltre ad avere molta esperienza e la capacità di guidare i giovani, può sempre fornire un ottimo servizio.

Sarebbe quello, o un nuovo membro della generazione d’oro che rischia di piegarsi…