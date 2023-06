Specialista del calcio belga corre 100m ostacoli e viene notato dal New York Times (VIDEO)

Il gesto ha avuto un impatto internazionale, soprattutto nelle colonne Il New York Times. Tuttavia, la fine sperata non è arrivata per Bomko e il Belgio. Il Belgio è arrivato 14° nella classifica a squadre, a 6,5 ​​punti dalla Grecia – un divario troppo grande per essere colmato dal Bomko – ed è stato retrocesso in seconda divisione.

CSabato, Julianne Bomko si è classificata 15° nei 100 metri a ostacoli ai Campionati Nazionali Europei di Atletica Leggera a Chorzow, in Polonia, nell’ambito dei Giochi Europei. La primatista nazionale nel tiro si è messa volontaria dopo il pacco di Anne Zagré e ha realizzato il tempo di 32.81. Quando Zaghari si è arreso, era troppo tardi per far volare un sostituto, quindi è stato necessario trovare un sostituto. Bumko, che venerdì aveva già conquistato il settimo posto nel lancio del peso, ha accettato di sostituire la barriera.

“È stata un’esperienza speciale”

“Quando è stato chiesto il mio parere, ho subito accettato, ma solo con il via libera del mio allenatore”, ha spiegato Bumko. “Andava bene se me la prendevo con calma e non rischiavo di farmi male. In allenamento a volte facciamo i bloccanti, quindi so come farli. È stata un’esperienza speciale, ho avuto più spettatori del solito che lanciavano la palla.

Bomko non ha esitato a mettere da parte il suo orgoglio per la causa comune. “Cerco di non prendermi troppo sul serio come atleta”, spiega. “Il passato mi ha insegnato che mi dà i crampi. Due punti possono fare la differenza. Se ci permetteranno di restare in prima divisione, ne varrà davvero la pena”.