Il dottor Angel Charte della MotoGP ha confermato che il ritiro di Marc Marquez ad Assen è stata una “pura e difficile decisione medica, e non di altra natura”

Certo, Marc Marquez ha bisogno di riposo e questa pausa estiva arriva giusto in tempo per dargli l’opportunità di ritrovare la salute, ricostruire lo spirito e fare il punto sul presente e sul futuro perché il glorioso passato è sicuramente finito. Suo fratello Alex, con cui condividerà questo periodo, ha sottolineato la necessità di uscire dalla MotoGP e, riflettendoci, c’è anche un orientamento alla carriera al di fuori del box Honda. Deve però nuovamente fare i conti con una ferita, che è maligna, in quanto si trova in una costola che rende dolorosa la quotidianità e va monitorata per non provocare ulteriori danni. Il dottor Anger Charte, quadro medico di Dorna, fornisce un aggiornamento, rilevando il ritiro dal Gran Premio d’Olanda che la dice lunga sul clima in cui si sta sviluppando l’otto volte campione del mondo in questo momento.

Questo è quello che ha detto il dottore: Ho deciso che non poteva andare in pista a correre. È stata una decisione dura, puramente medica e non di altra natura Perché questa precisazione e insistenza su questa “altra natura”. Marc MarquezCon eccessiva sincerità, ha dichiarato nell’annunciare il suo licenziamento: Questa mattina mi sono alzato e sono andato dritto al centro medico per dirglielo Non volevo correre. Ma poi hanno visto che la frattura della costola si era leggermente spostata ».

Ho visto l’atmosfera con Honda In questo momento, alcuni pensavano che questa piaga stesse finalmente andando bene perché si sono uniti e hanno sostenuto questo desiderio di non continuare la competizione. Quindi, per porre fine a questa speculazione, il Dr. carta Nel dettaglio qual è lo stato di salute Marc MarquezÈ un passo che può essere fatto solo con il permesso del paziente a causa del segreto medico.

SU DazenE così scopriamo: Sai, in Germania, Mark aveva le ferite che aveva, che erano Si è rotto la falange dell’indice della mano sinistra et al Aveva un grosso livido sulla caviglia destra. A quel tempo lo era Uscita traccia compatibile ».

Marc Marquez non sarà operato per le sue ferite

« Tornò a Madrid e dopo tre giorni iniziò ad avvertire dolore alle costole destre, e andò in ospedale per una radiografia, che in un primo momento non rivelò nulla di anormale. Ho visto questa radiografia. È venuto in Olanda e il dolore alle costole è aumentato. L’ecografia è stata eseguita presso il Centro sanitario di Quirón e abbiamo visto che c’era una piccola frattura nella sua seconda costola destra che gli dava molto fastidio. Durante la respirazione, il movimento e tutto il resto ».

« Gli ho parlato sabato, è sceso in pista e ha avuto una leggera caduta che mi ha detto essere insignificante. Ma domenica, quando l’ho visto, esacerbazione di questa frattura. Cioè si è spostato un po’ di più, con il rischio che la parte costale sia leggermente spostata verso l’alto e possa toccare la pleura parietale e portare a processi respiratori di tipo pneumotorace. Ho deciso che non poteva scendere in pista per correre. È stata una decisione dura, puramente medica e non di altra natura ».

« Ora gli ho detto che lunedì tornerà all’ospedale di Madrid per le cure e che A.J Dovrebbe essere eseguita una scansione tomografica computerizzata della gabbia toracica, per scoprire esattamente quale passo e cosa copre quel disegno di legge e agire di conseguenza. Le fratture costali sono un intervento chirurgico minore e non ci sono molte lesioni in quanto tali, ma ci sono principale componente infiammatoria Soprattutto raschiare ».

Marc Marquez Nessun intervento chirurgico verrà eseguito per questa lesione. Ci vuole tempo per fare il suo lavoro. Il prossimo appuntamento della MotoGP si svolgerà all’inizio di agosto a Silverstone. Dopo otto round nella stagione MotoGP 2023, Marc Marquez Deve ancora finire un Gran Premio, il che significa che non c’era nessuna bandiera a scacchi che ha salutato il suo arrivo domenica.