Perché Pokemon non è interamente di proprietà di Nintendo

Nel corso degli anni, Pokémon si è affermato come il franchise più redditizio della storia con un successo mondiale. Tuttavia, questo successo viene spesso attribuito principalmente a Nintendo, oscurando così gli altri grandi giocatori.

Quando si parla del franchise Pokémon, inevitabilmente si pensa a Nintendo e ai suoi videogiochi. Sebbene Nintendo detenga una quota dei diritti sul franchise, sono presenti anche altre due entità.

Per capirlo, devi tornare alla creazione di un Pokemon. All’inizio degli anni ’90, Satoshi Tajiri iniziò a creare Pokémon attraverso il suo studio di sviluppo chiamato Game Freak. Tuttavia, sorgono molte complicazioni perché il progetto è ambizioso e lo studio è piccolo. Di fronte a problemi, in particolare finanziari, Satoshi Tajiri ha fatto appello allo studio di sviluppo Creatures per aiutarli e Nintendo a pubblicare il gioco, e così è nata la collaborazione tra Game Freak, Creatures e Nintendo.

Nel 1996, Pokémon Rosso e Verde sono stati rilasciati su Game Boy e il successo non si è fatto attendere. La mania del gioco si diffonde in tutto il mondo e compaiono innumerevoli prodotti derivati. Inoltre, cartoni animati, film e vari giochi di carte accrescono notevolmente questo entusiasmo. Per Game Freak, Creatures e Nintendo, la situazione diventa rapidamente ingestibile portando alla creazione di The Pokémon Company, un’entità il cui scopo è gestire (non detenere) il franchise.

Andando avanti, Game Freak, Creatures e Nintendo possiedono ugualmente il franchise, ma ognuno di loro ha un ruolo a sé stante. Pertanto, Creatures è interessato a prodotti derivati ​​(che gli portano una quantità di denaro astronomica), giochi di carte e allo sviluppo di alcuni giochi come Detective Pikachu rilasciato su 3DS. Inoltre, sono responsabili della modellazione 3D dei Pokémon dei videogiochi. Da parte sua, Nintendo pubblica i giochi e detiene i diritti sul nome, sui loghi e sui nomi dei Pokémon. Infine, Game Freak, lo studio dietro l’universo, è responsabile dello sviluppo dei videogiochi principali della serie.

Come avrai notato, la questione della proprietà intellettuale dei Pokémon può creare confusione. Questo è stato particolarmente vero quando Pokémon Go è stato rilasciato nel 2016. Di fronte al successo del gioco per cellulare, il prezzo di borsa di Nintendo è salito. Naturalmente, Nintendo ha beneficiato (in una certa misura) di questo successo, ma in questo caso è stato lo studio Niantic a sviluppare e pubblicare il gioco, e quindi Nintendo non ha avuto nulla a che fare con questo enorme successo.

Oggi, Pokémon è diventato il franchise più redditizio della storia occupando vari settori dell’intrattenimento e The Pokémon Company è responsabile della gestione dei diritti d’autore con un numero enorme di entità in tutto il mondo.

Game Freak continua a sviluppare i giochi principali e Nintendo li pubblica e detiene ancora i diritti sui nomi e sui loghi, mentre Creatures continua a gestire i suoi segmenti. Su tutti i prodotti Pokémon non troviamo i nomi di queste aziende, ma il timbro “The Pokémon Company”.

