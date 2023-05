Le specifiche della memoria dell’Xperia 1 V sono state rivelate mentre Sony sta osservando un’importante revisione del design

Sony non ha ancora svelato tutti i dettagli del suo nuovo prodotto, Xperia 1 VIl che ha fatto interrogare alcuni fan sui tipi di RAM e spazio di archiviazione scelti per lo smartphone di punta. Mentre alcuni potrebbero pensare che non ci sia differenza e che sia la quantità che conta, in realtà ci sono enormi differenze tra generazioni di tipi di memoria. Ma, ZACKBUKS Metti fine a tutte le preoccupazioni dicendo con calma che le specifiche di memoria del Sony Xperia 1 V sono LPDDR5X e UFS 4.0.

Cominciamo con il tipo di RAM, secondo tecnologia micrometrica LPDDR5X può supportare una velocità di trasmissione fino a 8,533 Gbps, che è superiore del 33% rispetto alla velocità massima di 6,4 Gbps di LPDDR5. La nuova tecnologia RAM è anche più efficiente dal punto di vista energetico (“fino al 24%), quindi i possessori di Sony Xperia 1 V beneficiano di un sistema operativo più reattivo, con l’ulteriore vantaggio di risparmiare sulla durata del dispositivo e sulla durata della batteria. Lo storage UFS 4.0 offre velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 4200 MB/s e 2800 MB/s, rispettivamente, con un massimo di 2100 MB/s (lettura) e 1200 MB/s. MB/s (scrittura) da UFS 3.1.

Mentre il nuovo Xperia 1 V può apparentemente vantare queste impressionanti caratteristiche di sistema predecessoreLo stesso non si può dire del suo design. Sony è rimasta fedele al suo familiare stile lungo, sottile e piatto per diversi anni per la sua serie Xperia, e mentre aiuta la gamma Xperia a distinguersi dalla folla degli smartphone e ha un fascino complessivamente elegante, sarebbe bello vedere il la società mescola un po’ le cose. Una voce debole condivisa da una fonte debole https://sumahodigest.com/?p=20146 Indica che Sony potrebbe prepararsi a sorprendere i fan di Xperia con una revisione del design.

Secondo i dettagli condivisi (vedi sotto), Sony potrebbe cercare di riportare presto lo stile di uno smartphone Xperia XZ2Dal 2018, che ha utilizzato il design “Ambient Flow”. Ciò si traduce principalmente nel fatto che il telefono si sente più a suo agio nella mano grazie ai suoi bordi curvi e al ribaltamento, ma significa anche che oscilla su superfici piatte e si sente altrettanto funzionale della maggior parte degli altri smartphone sul mercato. “Nuovo” dispositivo Xperia (Xperia 7? Xperia Pro II? Xperia Ace IV?) con un design curvo simile a quello con Ambient Flow, ma non è chiaro se questo cambiamento riguarderà solo un modello specifico o tutti i futuri telefoni Xperia.

