Perché non dovresti guardare Netflix sul tuo browser

Non è possibile guardare i video di Netflix in qualità 4K se utilizzi il browser Chrome o Firefox.

Oggi, i contenuti di qualità Ultra HD (4K) stanno diventando popolari. A proposito, il piano Netflix Premium offre ai suoi abbonati video UHD su qualsiasi TV, computer, tablet e dispositivo mobile che supporti le specifiche 4K. Con poche eccezioni. Alcuni browser, infatti, non consentono di sfruttare questa qualità dell’immagine, nonostante l’abbonamento al piano Premium.

L’utilizzo dei browser Chrome e Firefox per guardare i contenuti su Netflix può ridurre notevolmente la qualità dell’immagine di un film, una serie o un programma. Anche se hai un monitor che supporta la risoluzione UHD e la riproduzione a 60 Hz, un cavo HDMI che supporta HDCP 2.2 e un computer con le specifiche più recenti, non sarai in grado di guardare i video 4K Netflix.

Il servizio di streaming limita la qualità dei contenuti a 720p sui browser Chrome e Firefox.

In questione, la gestione dei diritti digitali (DRM) dal tuo browser. “Lo scopo della gestione dei diritti digitali (DRM) è controllare, attraverso misure di protezione tecnica, l’uso delle opere digitali che circolano su Internet e tramite la televisione connessa”, Determina CSA. Con questi diritti digitali, i siti Web autenticano le persone che utilizzano un programma o un servizio per assicurarsi che siano autorizzati ad accedervi. Questa limitazione tecnica può consentire di limitare la lettura del supporto, di limitare la copia privata o persino di identificare le opere.

Chrome e Firefox supportano il software DRM, ma non il DRM hardware. Ciò rende entrambi i browser vulnerabili alle app di registrazione dello schermo. Quindi gli utenti possono sfruttare questa vulnerabilità per registrare e condividere contenuti su piattaforme di hacking. Per questo motivo Netflix, considerando che questo guasto potrebbe nuocere ai propri servizi, limita la qualità video su Chrome e Firefox a 720p. E questo anche se paghi per il piano che include il supporto 4K.

Anche coloro che scelgono di navigare utilizzando Microsoft Edge o Safari non saranno interessati e potranno sfruttare il 4K se il loro abbonamento e il loro computer lo consentono. Il motivo è semplice, questi due browser supportano i sistemi DRM, quindi Netflix è rassicurato sulla sicurezza dei loro contenuti. Inoltre, l’app del gigante dello streaming offre streaming 4K a tutti gli abbonati Premium.

