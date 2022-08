Bitcoin (BTC): minatore da 10.000 TH/s, scherzo BlockForge?

domenica 14 agosto 2022 14:00 ▪



Lettura accurata – a cura di

Mikaya Andriamahazuarimanan



Un minatore di Bitcoin con una capacità di 10.000 TH/s è inimmaginabile in questo momento. Ma BlockForge sentiva che era giunto il momento di accelerare le cose o spingere i limiti. Ad ogni modo, è un file minatore mostruoso Imperdibile per i visitatori all’ingresso di Mining Disrupt 2022.

Minatore Blockforge, la sua energia è di 10.000 TH al secondo

Se questo bitcoin miner non è il dispositivo più potente che il mondo abbia mai visto, bisogna ammettere che è sproporzionatamente grande. Presentato da BlockForge all’edizione 2022 della Mining Disrupt Conference, si dice che questo gigantesco minatore di Bitcoin abbia catturato l’attenzione del pubblico.

BlockForge, che ha twittato 5 giorni prima che l’evento lanciasse il grosso pacco, non ha mancato di apporre il suo nome su di esso.

« Minatore da 10000 TH/S pronto per la spedizione! Ci stiamo preparando per MiningDisrupt con Monster Miner nel gruppo. »

Ricordiamo che il file Interruzione mineraria 2022 Un evento che include fiere e conferenze sull’hardware per il mining di Bitcoin organizzate da Jsbit.com a Miami dal 26 al 28 luglio. Le soluzioni aziendali, le tecnologie blockchain e le novità sono evidenziate in termini di Estrazione di criptovalute. Cordiali saluti, i prezzi passaggio per questo 4e I tempi di inattività dell’attività mineraria vanno da 599 (pass generico) a $ 12.999 (biglietto VIP + tavolo VIP per gruppi).

Poi riguardo BlockForgeNota che è un distributore statunitense per minatori di bitcoin e criptovalute. La sua specialità spazia dalla vendita di hardware GPU, ASIC e Hash al marketing di accessori associati. Oltre a questi prodotti, l’azienda è nota anche per i suoi corsi e seminari per appassionati di tecnologia.

E l’attuale gamma di dispositivi?

Entro settembre, l’ecosistema Ethereum si libererà dei minatori a causa della fusione, che simboleggia il passaggio da PoW a PoS. Per quanto riguarda bitcoin, il cambio non è ancora all’ordine del giorno. Quindi il mining come i minatori bitcoin non scomparirà nel prossimo futuro.

Ricordiamo che il file Estrazione Parte del processo di creazione di nuovi bitcoin (o criptovalute) e di verifica di nuove transazioni. Secondo le tariffe di Go Banking, questo processo si basa su reti decentralizzate di computer ben attrezzati dislocati in tutto il mondo. Contribuendo a questo sistema, i minatori hanno diritto a ricevere premi in criptovaluta.

Per quanto riguarda l’hardware di mining BTC, ce ne sono una varietà sul mercato. entro Il più popolare Includono AntMiner di Bitmain, AvalonMiner di Canaan, M30 e M31 di WhatsMiner e VI/B1/G1 di iPollo. Inoltre, i loro prezzi possono variare da $ 299 a oltre $ 25.000.

Altrimenti, di recente, abbiamo messo sotto i riflettori l’ASIC Antminers S19 XP di Bitmain maratona Acquistato in blocco lo scorso dicembre. Con una capacità di generazione di 140 TH/s, questi dispositivi Estrazione Bitcoin è offerto da $ 11.000 in sito bitmain.

Per quanto riguarda S19 Pro + Idro, che ha un hash rate massimo di 198 TH/s, si dice che sia ad alta intensità energetica, con un consumo di 27,5 watt per TH. Il suo prezzo è di circa 16.000 dollari.

E riferendosi a minatore mostruoso Da BlockForge, saremo d’accordo sul fatto che Antminer S19 Pro + Hydro è lontano dal raggiungere la caviglia. Possiamo anche immaginare quanta energia consumerebbe questo colosso, circa 250.000 watt. A meno che BlockForge non faccia una proposta energetica molto convincente, il dispositivo da 10.000 TH/s verrà utilizzato per innescare nuovi dibattiti ambientali tra coloro che non utilizzano monete.

