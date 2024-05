Perché Luis Enrique ha lasciato così tanti giocatori al Parigi prima del Nizza e del Paris Saint-Germain?

Luis Enrique non è pronto. Non è affatto preparato a vedere la sua squadra, già campione di Francia e avendo raggiunto la finale di Coppa di Francia contro il Lione solo il 25 maggio, lasciarsi sfuggire la fine della stagione. Martedì, in conferenza stampa prima della partita del Nizza, l’allenatore parigino ha lanciato un messaggio molto chiaro al suo gruppo: “Ogni partita deve essere giocata secondo standard molto elevati. Non tutti i giocatori possono giocare al PSG. L’atteggiamento, l’impegno e il comportamento devono essere al top. Chi non è pronto per questo, chi ha priorità individuali, non lo farò”. interessato a lui e non giocherà per il PSG.” . Disse con uno sguardo cupo.