‘Si è fatto male alla caviglia’: Kevin De Bruyne ha urlato di dolore dopo aver subito un fallo

Kevin De Bruyne potrebbe aver fornito un altro assist ieri sera, il suo 112esimo in Premier League, ma anche il Red Devil ha dovuto rinunciare al suo posto per infortunio. Il trequartista è stato vittima di un grandissimo gol di Pape Sarr contro il Tottenham. Il giocatore si è letteralmente schiacciato il tallone d’Achille. Nelle foto dell’incontro si vede anche il belga urlare di dolore.

Alla fine ha provato a proseguire prima di arrendersi a 20 minuti dalla fine. “Si è fatto male alla caviglia.”Lo annuncia Pep Guardiola. Il nostro connazionale ha messo per diversi minuti un impacco di ghiaccio sul piede. È impossibile dire se ci sia un rischio per l’euro a questo punto. Da notare che, secondo i media inglesi, De Bruyne se ne andò perché non era più in grado di correre al meglio.