Chi è Celine Bizet, la futura moglie di Donum? – Tutto il calcio

Non è certo sconosciuto al calcio europeo o mondiale.

Questa è una delle foto che ci piace ricordare del Classico di domenica che si è concluso con un lago, nomi di uccelli e altri che lanciavano cose diverse: Aaron Dunham ha chiesto al suo coniuge, e lei ha detto di sì. Se qualcuno lo trova troppo fuori tema, alla fine non lo è affatto e per questo dobbiamo guardare all’identità della futura signora Dunnum.

Céline Bizet, come si chiama così, non è estranea al mondo del calcio. La ventenne attualmente lavora come attaccante per la squadra femminile del Tottenham Hotspur. Ma lei ha già un corso un po’ speciale.







Formatasi a fianco del club Skedsmo, ha fatto un passo avanti entrando a far parte del club del Valenrenga. Ha giocato 72 partite con un totale di 8 gol. È stato ceduto in prestito al Grei Club prima di tornare al Valenrenga. Ha vinto il campionato norvegese lì, così come la coppa, e ha ottenuto la sua prima scelta con la Norvegia.

Poi è arrivato il momento di trasferirsi e il norvegese ha firmato con il Paris Saint-Germain. Ha giocato solo 8 partite lì, ma ha vinto la Coppa di Francia per sorpasso. Tuttavia, non sta giocando abbastanza secondo i suoi gusti e lascia la Francia per l’Inghilterra ed è stata una giocatrice del Tottenham dall’inizio di questa stagione.

Nella selezione c’è un’altra musica. Finora ho giocato 11 partite contro 5 gol e ho anche partecipato all’ultimo Campionato Europeo in Inghilterra. Infine, per una coppia che ama così tanto il calcio, cosa c’è di meglio che assicurarsi il futuro in uno stadio affollato dopo una vittoria?