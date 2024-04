Cosa cambierà per i clienti Proximus, Base, Voo e Orange ad aprile?

Nel mese di aprile ci saranno cambiamenti per i clienti Proximus, Base, Voo e Orange. Una breve panoramica di tutto ciò che si svilupperà…

Più dati mobili per i clienti Base

Non sappiamo ancora nulla della nuova offerta principale. Sappiamo però che, da quando l'operatore lo ha annunciato a marzo, le varie offerte di abbonamento si evolveranno incorporando più dati mobili. Questo sarà annunciato all'inizio di aprile. Tutti i clienti sono interessati: vecchi e nuovi.

Offerte di dati utili per viaggiare fuori dall'Europa

Se sei cliente di Revolut, la nuova banca britannica, ora puoi optare per un'offerta eSIM piuttosto utile. L'operatore offre ai propri clienti carte eSim, direttamente tramite app, con pacchetti dati utili per viaggiare.

In Cina, ad esempio, troviamo un piano da 1 GB a 4 euro, un piano da 10 GB a 25,50 euro, o anche un piano da 20 GB a 44,50 euro. Negli Stati Uniti l'offerta parte da 5 GB a 15,50 euro, oppure da 10 GB a 24 euro.

Super app per i clienti Proximus

Proximus sta sviluppando le ali con la sua nuova “super app” “Proximus+” che integra una gamma di servizi di terze parti, da Google Maps a SNCB, inclusi TEC ed EnergieID. Proximus+ punta ad essere il nuovo hub domestico per i clienti dell'operatore. Tutto questo lo potete scoprire qui.

Velocità Internet minima elevata per tutti

Un altro grande cambiamento che questa volta preoccupa tutti: quest’anno il governo federale aumenterà la velocità minima di Internet da 1 Mbps a 10 Mbps in tutto il Belgio. Si prevede che quasi 40.000 famiglie in Belgio trarranno beneficio da questo importante cambiamento. In alcune zone del Paese i lavori sono già in corso. Si prevede che la velocità minima raggiungerà i 30 Mbps entro il 2027.

